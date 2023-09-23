Хореограф Татьяна Прокофьева будет работать в группе Артура Гачинского

Теги сборная России Артур Гачинский Татьяна Прокофьева Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Артур Гачинский подтвердил, что хореограф Татьяна Прокофьева теперь работает в его группе.

Ранее о сотрудничестве с Прокофьевой сообщал фигурист Семен Соловьев, который тренируется там же.

«Все верно, у нас полноценная работа. Татьяна Николаевна в моей группе», – сказал Гачинский.

Отмечается, что Прокофьева перешла в новую команду около месяца назад.

Под руководством Гачинского тренируются, в частности, Семен Соловьев и Николай Логинов. Группа входит в школу Алексея Мишина.

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7 комментариев

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imaxim
Ого, она же многолетний хореограф у Мишина. Что случилось?
+5
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+5
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Alla Belova
И какова причина?
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Светлана Романова
То то без грамотного хореографа в группе началась художественная самодеятельность кто во что горазд.То Лиза с красной ленточкой на запястье в конце программы,то Глеб с длинным рукавом,намотанным на шею тоже в конце программы.Ну и Мотя в одной программе со шнурком на шее,во второй со шнурком на руке.Догадайтесь мол сами,что это значит.А Прокофьевой нет.
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Девочка с севера
Ответ Marya Y
Пока только такая инфа https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/kubok-sankt-peterburga-po-figurnomu-kataniyu-obzor-proizvolnoy-programmy-na-1-etape-2125936/
То есть он хочет перейти в другую федерацию?
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Marya Y
Пока только такая инфа https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/kubok-sankt-peterburga-po-figurnomu-kataniyu-obzor-proizvolnoy-programmy-na-1-etape-2125936/
0
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Katerina Sunny
Прокофьева Матвею КП ставила.
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Ева Винер
ещё подумала почему её на оп не было...
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