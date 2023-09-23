Хореограф Татьяна Прокофьева будет работать в группе Артура Гачинского
Тренер по фигурному катанию Артур Гачинский подтвердил, что хореограф Татьяна Прокофьева теперь работает в его группе.
Ранее о сотрудничестве с Прокофьевой сообщал фигурист Семен Соловьев, который тренируется там же.
«Все верно, у нас полноценная работа. Татьяна Николаевна в моей группе», – сказал Гачинский.
Отмечается, что Прокофьева перешла в новую команду около месяца назад.
Под руководством Гачинского тренируются, в частности, Семен Соловьев и Николай Логинов. Группа входит в школу Алексея Мишина.
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