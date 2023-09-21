Семен Соловьев: «Рахманинов в короткой программе – честь его 150-летнего юбилея. Это новый опыт – кататься под такое»
Семен Соловьев оценил выступление на этапе Кубка Санкт-Петербурга.
Сегодня ученик Артура Гачинского выиграл короткую программу на турнире с результатом 89,35 балла.
«Как ощущения от перехода из юниоров во взрослые? Ничего не поменялось, все так же, только короткая усложнилась благодаря четверным.
К новому сезону готовил четверной лутц, он будет уже завтра, в произвольной программе.
Почему взяли Рахманинова в короткой программе? В честь его 150-летнего юбилея, выбрал хореограф, сам Артур Андреевич Гачинский.
Интересная музыка, это новый опыт – кататься под такое», — сказал Соловьев.
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