Семен Соловьев: «Рахманинов в короткой программе – честь его 150-летнего юбилея. Это новый опыт – кататься под такое»

Теги сборная России Артур Гачинский мужское катание Кубок Санкт-Петербурга Семен Соловьев Фигурное катание

Семен Соловьев оценил выступление на этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Сегодня ученик Артура Гачинского выиграл короткую программу на турнире с результатом 89,35 балла.

«Как ощущения от перехода из юниоров во взрослые? Ничего не поменялось, все так же, только короткая усложнилась благодаря четверным.

К новому сезону готовил четверной лутц, он будет уже завтра, в произвольной программе.

Почему взяли Рахманинова в короткой программе? В честь его 150-летнего юбилея, выбрал хореограф, сам Артур Андреевич Гачинский.

Интересная музыка, это новый опыт – кататься под такое», — сказал Соловьев.

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6 комментариев

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Mariaku
Так радостно за Семёна - ученика любимого фигуриста детства, Артура Гачинского!
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Док Аксель
Семён сегодня был хорош в КП под Рахманинова. Арсений Димитриев по Оззи Озборна катал КП. Посмотрим как завтра Семён в ПП прыгнет квадлутц. Удачи ему и всем ребятам !
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Семён сегодня был хорош в КП под Рахманинова. Арсений Димитриев по Оззи Озборна катал КП. Посмотрим как завтра Семён в ПП прыгнет квадлутц. Удачи ему и всем ребятам !
Да, завтра будет интересно посмотреть сохранят ли свои позиции ребята после короткой . Кому-то надо сохранить, а кому-то наверстывать упущенное сегодня.
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Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Да, завтра будет интересно посмотреть сохранят ли свои позиции ребята после короткой . Кому-то надо сохранить, а кому-то наверстывать упущенное сегодня.
Радует, что несколько ребят усложнили прыжковый контент в КП двумя квадами и трикселем. В ПП также будут прыжки ультра-си. Сегодня у Артура не получилось, а завтра уже надо постараться в ПП навёрстывать упущенное.
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Irina Kistler
Ответ Ебздрогыч
Очень правильный, всецело одобряемый выбор музыки, не какой-то там Рамштайн. Но с классикой тоже нужно быть аккуратнее, Чайковского бы не советовал - он, говорят, по мальчикам был, а у нас семейные ценности, нравственность, запрет пропаганды лгбт. Лучше перестраховаться
Чувство меры и чувство ответственности не присущи унылой посредственности))
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