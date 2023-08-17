Артур Гачинский: «Логинов очень одарен хореографически. Его сильные качества – легкий конек, он легко скользит, что не каждому дано»

Тренер Артур Гачинский рассказал о программах своего ученика Николая Логинова.

«У нас так повелось: каждый сезон мы меняем, как правило, одну программу. Чередуем короткую с произвольной.

В этот раз Коле оставили короткую программу. Она классная, подходит ему. Программа на музыку из фильма «Острые козырьки». Произвольную поставили новую – из фильма «Интерстеллар». Если Коле удастся показать образ и хореографию так, как задумано, будет интересно.

Новую программы мы делали с нашим хореографом Николаем Алексеевичем Арзяевым – выпускником Академии русского балета имени Вагановой, артистом Михайловского театра.

Если вкратце пересказать историю, то начинается программа с того, что Коля изображает двигающийся часовой механизм. Дальше он прилетает на планету, в нашем случае – планету «Новогорск», ха-ха. И тут уже немного меняется стиль, движения, хореография…

Коля хореографически очень одарен. Его сильные качества – легкий конек, он легко скользит, что не каждому дано.

Когда мы работали над новой программой, а я всегда стараюсь примерить все движения на себя, то тут в какой-то момент даже отказался это делать, сказал: «Ребята, дальше без меня». А у Коли все здорово получалось.

Подготовка к этому сезону Коле далась чуть тяжелей. Он повзрослел. Подрос. Соответственно, когда вкатывались, были небольшие проблемы с координацией. Временами они и сейчас выскакивают. Но этот момент надо просто пережить, переждать. Через это все проходят.

А вот прошлый сезон стал лучшим в карьере Коли. Он отобрался на финал, был вторым на этапе Кубка России в Сочи, занял восьмое место на первенстве страны, что для него хороший результат.

По характеру он парень спокойный. Иногда уходит в себя, и мы пытаемся его оттуда вытащить. Но прошлый сезон, безусловно, добавит уверенности», – сказал .