Роман Костомаров: «Я сразу сказал, что иду домой только на протезах. Не хочу, чтобы дети видели меня слабым»

Роман Костомаров заявил, что не хотел появляться на инвалидной коляске при детях.

Олимпийский чемпион по танцам на льду перенес в этом году несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

«Если бы не было никого рядом, то жить не хочется. Особенно оставшись в таком состоянии. Это абсолютно меняет твое отношение ко всему.

Я поездил на инвалидном кресле. Тем более я не могу сам крутить колеса. Я лишился всего, что нужно для жизни. Это полностью меняет твою голову. Больница, комы выбивают полностью из колеи. Появляются пролежни. Ты теряешь очень сильно в весе. Ты не можешь поднять голову с подушки, руку приподнять. Свою обрубленную ногу…

Но ты знаешь, что дома тебя ждут дети. И я не хочу приехать туда на коляске. Я сразу сказал, что иду домой только на протезах. Не хочу, чтобы дети видели меня слабым.

Да, я инвалид. Но хочу прийти домой на ногах», - сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

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