Семен Соловьев: «Планирую к четверному лутцу два тулупа вставлять, плюс два тройных акселя. Хороший набор на вторую половину сезона»

Семен Соловьев прокомментировал свою победу на этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Накануне фигурист занял первое место с результатом 246,10 балла.

«Как ощущения от проката? Хорошо, лутц собрал на шестиминутке, в программе чуть-чуть не дожал. А так, в целом, все нормально, для первого старта сойдет.

Произвольная программа осталась с прошлого сезона, у нас обычно программы по два года, всегда так было.

Есть ли планы по усложнению? Планирую к четверному лутцу два тулупа вставлять, плюс два тройных акселя. Хороший набор на вторую половину сезона.

Насчет этапов Гран-при России пока еще не знаю ничего. Куда бы хотелось поехать? Второй-четвертый этапы или второй-пятый.

Насколько помогает нынешняя конкуренция в мужском одиночном? Это спортивный интерес, конечно, всегда хочется выбиться, быть первым. У каждого спортсмена так, я думаю», – рассказал Соловьев.

В прошлом сезоне Соловьев занял третье место в финале Гран-при России среди юниоров.