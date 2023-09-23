Семен Соловьев: «Планирую к четверному лутцу два тулупа вставлять, плюс два тройных акселя. Хороший набор на вторую половину сезона»

Теги сборная России мужское катание Семен Соловьев Фигурное катание

Семен Соловьев прокомментировал свою победу на этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Накануне фигурист занял первое место с результатом 246,10 балла.

«Как ощущения от проката? Хорошо, лутц собрал на шестиминутке, в программе чуть-чуть не дожал. А так, в целом, все нормально, для первого старта сойдет.

Произвольная программа осталась с прошлого сезона, у нас обычно программы по два года, всегда так было.

Есть ли планы по усложнению? Планирую к четверному лутцу два тулупа вставлять, плюс два тройных акселя. Хороший набор на вторую половину сезона.

Насчет этапов Гран-при России пока еще не знаю ничего. Куда бы хотелось поехать? Второй-четвертый этапы или второй-пятый.

Насколько помогает нынешняя конкуренция в мужском одиночном? Это спортивный интерес, конечно, всегда хочется выбиться, быть первым. У каждого спортсмена так, я думаю», – рассказал Соловьев.

В прошлом сезоне Соловьев занял третье место в финале Гран-при России среди юниоров.

1 комментарий

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Док Аксель
На Кубке в Питере Семён в ПП прыгал квадлутц, 4Т и один триксель. Усложнит прыжковый контент, прибавит функционале и ему вполне по силам будет справиться с усложнённым прыжковым контентом. Но чисто всё исполнить будет очень не просто. Удачи Семёну в новом сезоне !
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