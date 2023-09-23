Александр Жулин: «Люди сейчас сильно озлобились. Хочется, чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника»

Александр Жулин высказался о негативе в интернете.

«Сейчас очень сложное время. Все, что ты читаешь в интернете... Ты не понимаешь, чьи это комментарии и посты. Это может быть любой человек. Ну вот у нас в России эти посты, как правило, негативные.

Я уже очень много постов прочитал негативных о . Человек – герой! На мой взгляд. Посты такие: олимпийский чемпион, вот его лечат, а других нет. В чем он виноват, что он олимпийский чемпион и его лечат?

Я считаю, что очень много злобы сейчас, люди сильно озлобились. Хочется, чтобы этого было меньше. Чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на . Надо поддерживать людей», – сказал заслуженный тренер России.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось