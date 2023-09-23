Александр Жулин: «Люди сейчас сильно озлобились. Хочется, чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника»

Теги Роман Костомаров сборная России Александр Жулин Петр Гуменник Фигурное катание

Александр Жулин высказался о негативе в интернете.

«Сейчас очень сложное время. Все, что ты читаешь в интернете... Ты не понимаешь, чьи это комментарии и посты. Это может быть любой человек. Ну вот у нас в России эти посты, как правило, негативные.

Я уже очень много постов прочитал негативных о Роме Костомарове. Человек – герой! На мой взгляд. Посты такие: олимпийский чемпион, вот его лечат, а других нет. В чем он виноват, что он олимпийский чемпион и его лечат?

Я считаю, что очень много злобы сейчас, люди сильно озлобились. Хочется, чтобы этого было меньше. Чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника. Надо поддерживать людей», – сказал заслуженный тренер России.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

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19 комментариев

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ретроградный меркурий
Людей за стукачество сажают за решётку по сфабрикованным делам, шьют на ровном месте дела, лишают свободы, семьи, работы, а Жулин печется о Гуменнике, который всего лишь лишился программы на сезон. Какой-то сюр, честное слово
+14
-7
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Мэй Касахара
Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?(с)
+8
-3
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oldparakhod
Всё таки, кто то озвучит содержание кляузы? В чем суть претензий , не очень уважаемого товарища?
+7
-3
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Анна Лисина
Ответ ретроградный меркурий
Людей за стукачество сажают за решётку по сфабрикованным делам, шьют на ровном месте дела, лишают свободы, семьи, работы, а Жулин печется о Гуменнике, который всего лишь лишился программы на сезон. Какой-то сюр, честное слово
только не за. а из-за . а так, согласна
+4
0
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Wiley Fox
Ответ ретроградный меркурий
Людей за стукачество сажают за решётку по сфабрикованным делам, шьют на ровном месте дела, лишают свободы, семьи, работы, а Жулин печется о Гуменнике, который всего лишь лишился программы на сезон. Какой-то сюр, честное слово
Людей за стукачество сажают за решётку

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Ты бы научился мысли излагать

За стукачество в России награждают
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Olga.t
Жулин наконец-то определился со своей позицией по истории с Гуменником?
Уже не "я ничего не понимаю".
Но всё равно спасибо за разумные слова.
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Александр Рыбаков
бытиё определяет сознание
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Katerina Sunny
Приближенный к Навке, Синицина тоже рассказывала, как ей Навка помогала с больницей.
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sabina_katarina
Эээ, что-то не припомню, чтобы Жулин поддержал своих учеников Назарову с Никитиным, когда они от бомбёжек прятались. Наоборот, рассказывал, что они жертвы украинской пропаганды и всё им приснилось. Ну да, это другое. До чего же мерз--ный чел.
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Мэй Касахара
Ответ Вадим flanec
Где Жулин умудрился прочитать негатив о Костомарове? В какую помойку он заходил? Что в телеге, что на спортсе, что в VK, не видел подобного о Романе, всё в положительном ключе.
На спортсе в комментариях до фига писали: хватит пиарить Романа, сам виноват, у него есть бабло, а у других инвалидов нет… полистайте
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Док Аксель
Такие времена, такие нравы...
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Как надоело обсуждение Гуменника и его проги. Как-будто других забот нет
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Delirium
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Atsuktuvas
Видимо это всё от избытка духовности и традиционных ценностей...
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Alina Kernes
Люди сильно озлобились... Как говорится, "а что случилось?"
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