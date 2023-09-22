Софья Тютюнина и Матвей Грачев образовали танцевальный дуэт

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Софья Тютюнина Матвей Грачев Фигурное катание

Софья Тютюнина и Матвей Грачев начнут вместе выступать в танцах на льду.

Тютюнина ранее выступала с Александром Шустицким, а в сезоне-2022/23 – с Андреем Багиным. Партнершами Грачева были Екатерина Каташинская и Влада Храмова. 

Дуэт будет тренироваться у Александра Жулина. Тренер подтвердил информацию о создании новой пары. 

«Да, это действительно так, нашли хорошего мальчика из Екатеринбурга. Я сейчас активизировался, ставлю две программы.

Надеемся успеть еще на этот чемпионат России, заявиться на два последних этапа Гран-при», – сказал Жулин. 

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?

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6 комментариев

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King_bez_ice
Жулин и активизировался 😁
Нашел кому все-таки Рахманинова поставить
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Katerina Sunny
Боровикова в январе про Грачёва: "Да, ее дуэт с Матвеем Грачевым распался, потому что он не мог выдерживать нагрузки прокатов, очень жалел себя. Матвей уехал обратно в Екатеринбург, кататься для себя."
У Жулина не протолкнуться, а здесь новую пару скатывать.
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Оксана
Честно сказать, начинает уже надоедать. Уже нет даже желания запоминать эти пары. Все равно скоро разойдутся. Дребедень какая-то творится.
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ДИОНИС
Ну, видимо, "методом исключения", Дарио Чиризано может встать в пару к Лизе Пасечник!
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Iomov
Уо! Вот и подтверждение подъехало!
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Лия Романова
у Жулина на льду скоро будет не протолкнуться)))))
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