Софья Тютюнина и Матвей Грачев образовали танцевальный дуэт

Софья Тютюнина и Матвей Грачев начнут вместе выступать в танцах на льду.

ранее выступала с Александром Шустицким, а в сезоне-2022/23 – с Андреем Багиным. Партнершами Грачева были Екатерина Каташинская и Влада Храмова.

Дуэт будет тренироваться у Александра Жулина. Тренер подтвердил информацию о создании новой пары.

«Да, это действительно так, нашли хорошего мальчика из Екатеринбурга. Я сейчас активизировался, ставлю две программы.

Надеемся успеть еще на этот чемпионат России, заявиться на два последних этапа Гран-при», – сказал Жулин.

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?