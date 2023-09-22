Мария Бутырская: «Катать «Лебединое озеро» с какой-то непонятной татуировкой — это будет смотреться непрезентабельно»

Теги сборная России Мария Бутырская женское катание Фигурное катание

Мария Бутырская рассказала, как в фигурном катании относятся к татуировкам.

«Существует ли дресс-код на татуировки в фигурном катании? Никогда об этом не задумывалась. Наверное, такого нет. Но все-таки мы надеваем не спортивные костюмы, а специальные для выступлений.

У нас может быть разный образ, с открытой частью тела. Катать «Лебединое озеро» с какой-то непонятной татуировкой — это будет не особо смотреться, непрезентабельно.

Наверное, те, кто еще в спорте, берегут свое тело, а то мало ли пригодится еще его оголить. А потом уже, может, кто-то себе что-то и набивает по завершению карьеры» — сказала чемпионка мира. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий