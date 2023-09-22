Мария Бутырская: «Катать «Лебединое озеро» с какой-то непонятной татуировкой — это будет смотреться непрезентабельно»

Мария Бутырская рассказала, как в фигурном катании относятся к татуировкам.

«Существует ли дресс-код на татуировки в фигурном катании? Никогда об этом не задумывалась. Наверное, такого нет. Но все-таки мы надеваем не спортивные костюмы, а специальные для выступлений.

У нас может быть разный образ, с открытой частью тела. Катать «Лебединое озеро» с какой-то непонятной татуировкой — это будет не особо смотреться, непрезентабельно.

Наверное, те, кто еще в спорте, берегут свое тело, а то мало ли пригодится еще его оголить. А потом уже, может, кто-то себе что-то и набивает по завершению карьеры» — сказала чемпионка мира.