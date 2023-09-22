Татьяна Тарасова: «Поздравляю Тутберидзе с тем, что стройка Центра фигурного катания закончилась. Если пригласят, приду на открытие»

Тарасова поздравила Тутберидзе с предстоящим открытием Центра фигурного катания.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства дворца спорта на юго-западе столицы.

«Это очень важное и ценное дело. Я поздравляю Этери Тутберидзе с тем, что стройка закончилась и скоро будет открытие.

Меня пока не пригласили, но если пригласят, обязательно приду на открытие», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В Москве завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе