Татьяна Тарасова: «Поздравляю Тутберидзе с тем, что стройка Центра фигурного катания закончилась. Если пригласят, приду на открытие»
Тарасова поздравила Тутберидзе с предстоящим открытием Центра фигурного катания.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства дворца спорта на юго-западе столицы.
«Это очень важное и ценное дело. Я поздравляю Этери Тутберидзе с тем, что стройка закончилась и скоро будет открытие.
Меня пока не пригласили, но если пригласят, обязательно приду на открытие», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В Москве завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе
Этот как Авербух в начале каждого сезона: "Пока что меня никто не попросил поставить программу, но если попросят, я всегда рад")