Татьяна Тарасова: «Поздравляю Тутберидзе с тем, что стройка Центра фигурного катания закончилась. Если пригласят, приду на открытие»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тарасова поздравила Тутберидзе с предстоящим открытием Центра фигурного катания.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства дворца спорта на юго-западе столицы.

«Это очень важное и ценное дело. Я поздравляю Этери Тутберидзе с тем, что стройка закончилась и скоро будет открытие.

Меня пока не пригласили, но если пригласят, обязательно приду на открытие», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

В Москве завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

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6 комментариев

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Kareglazaya
На всякий случай напомнила, чтобы не забыли пригласить))

Этот как Авербух в начале каждого сезона: "Пока что меня никто не попросил поставить программу, но если попросят, я всегда рад")
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Зулфира Мухаметшина
Обязательно ТА. как без Вас....
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arisstopane
обязательно надо приглашать - уходящая натура...
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Железная Леди
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Строил город, на деньги налогоплательщиков, а с чем поздравлять ЭТ.?
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Anna
Даже жаль её, звонят по всякой фигне
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Лакс
и м.б. толкнет речь что вот ей не построили. Хотя м.б. сейчас то уже поняла, что её поезд давно ушел.
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