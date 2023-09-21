Артур Даниелян: «Готов показывать четверной лутц в программах. В целом стабильность присутствует»

Артур Даниелян заявил, что готов исполнять четверной лутц на соревнованиях.

Сегодня фигурист занял 6-е место в короткой программе на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«В каком состоянии четверной лутц? Мы много работали на протяжении трех сборов, потом уже в Питере. Сейчас он на той стадии, когда в целом стабильность присутствует.

Готов показывать этот прыжок в программах. Сегодня был первый старт с ним, от которого нужно отталкиваться. Да, сегодня лутц был в галку, но дальше – больше», – сказал серебряный призер чемпионата Европы 2020 года.

Даниелян также рассказал, на каких этапах Гран-при России хотел бы выступить.

«Насчет этапов Гран-при пока ничего не знаю, мы решили, что отстартуем здесь и уже посмотрим. Куда бы хотелось самому поехать? Хочу в Казань. В Казани мне нравится. И, может быть, Красноярск, это особенный город для меня.

Жесткая конкуренция в мужском одиночном? Это как-то подстегивает, мотивирует. Даже на тренировку выходишь и понимаешь, для чего ты работаешь, ты должен быть лучшим из лучших.

Конкуренция всегда двигает вперед. Каждый может выстрелить. Поэтому мы и доработали лутц и продолжаем над ним работать – чтобы быть конкурентоспособными», – сказал Даниелян.

Артур Даниелян: «Ощущения необычные, давно не было выступлений. Но с чего-то начали, дальше будем работать еще больше»