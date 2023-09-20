Екатерина Боброва: «В СССР много музыки нельзя было брать. Ребят, мы что, туда уходим опять?»
Екатерина Боброва высказалась о запрете программы под Rammstein.
Петру Гуменнику запретили катать программу под песню Sonne.
«Меня расстраивают две вещи. Во-первых, каким образом вся мировая ситуация может касаться спорта, учитывая, что мы пробиваемся на международные турниры со словами: «Ребята, спорт объединяет, давайте возьмемся за руки, покажем пример».
А второй момент — то, что меня тогда еще не было, но об этом много писали, и в истории спорта это тоже есть, что в СССР много музыки нельзя было брать. Ребят, мы что, туда уходим опять? Мы вроде, наоборот, открылись, и сейчас так много поля для эксперимента!
Если сейчас запрещать экспериментировать с музыкой, которую хочется, то имеем, что у нас сейчас три Майкла Джексона, три Азнавура и так далее», — сказала Боброва.
Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
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