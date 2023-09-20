Екатерина Боброва: «В СССР много музыки нельзя было брать. Ребят, мы что, туда уходим опять?»

Теги сборная России Екатерина Боброва мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Екатерина Боброва высказалась о запрете программы под Rammstein.

Петру Гуменнику запретили катать программу под песню Sonne.

«Меня расстраивают две вещи. Во-первых, каким образом вся мировая ситуация может касаться спорта, учитывая, что мы пробиваемся на международные турниры со словами: «Ребята, спорт объединяет, давайте возьмемся за руки, покажем пример».

А второй момент — то, что меня тогда еще не было, но об этом много писали, и в истории спорта это тоже есть, что в СССР много музыки нельзя было брать. Ребят, мы что, туда уходим опять? Мы вроде, наоборот, открылись, и сейчас так много поля для эксперимента!

Если сейчас запрещать экспериментировать с музыкой, которую хочется, то имеем, что у нас сейчас три Майкла Джексона, три Азнавура и так далее», — сказала Боброва.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

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11 комментариев

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sabina_katarina
Боброва отсутствовала последние 10 лет? Back in the USSR - давно уже идеология нынешней власти.
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Алена Лиева
Да...туда уходим. Медленно но верно назад в совок. Печаль однако
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ccc6srcv2n
А ты только сейчас это поняла, Катя? Забыла слова, что распад СССР является «крупнейшей геополитической катастрофой XX века» , вот теперь мы это исправляем и мчимся назад в прошлое.
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AnnaLisa
Мы уже там фактически. Катя проснулась) ничего, скоро разнарядка будет по использованию патриотического контента, чтобы все " в ногу" шагали. А то как-то упущен этот момент Минкультом пока.
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Lanna
Вот неожиданно, да?
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Alina Kernes
Так Джексона тоже отменять надо! Во-первых, иностранец, во-вторых, обвиненный в педофилии.
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private dancer
Ответ Алена Лиева
Да...туда уходим. Медленно но верно назад в совок. Печаль однако
Причём, берётся самое худшее оттуда.
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Alina Kernes
Ой. Я сейчас погуглила, Азнавур - национальный герой Армении. А в текущем конфликте Азербайджана и Армении, РФ поддерживает, насколько я понимаю, Азербайджан (поправьте, если ошибаюсь). Неудобно получается. Азнавура тоже лучше отменить, в общем.
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мистер бин
Джексон тоже не скрепно как-то.
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Katerina Sunny
Джексон- это не СССР.
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round15
Раздражают недалекие люди, которые и не жили в СССР, но обзывают его совком, фактически оскорбляя людей, которые жили и творили в эту грандиозную эпоху. Увы, Катя, возврата в эту прекрасную страну нет. Прозябаем уже 30 лет непонятно в чем.
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