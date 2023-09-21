Юристы из швейцарской компании будут представлять WADA в деле Камилы Валиевой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (WADA), речь идет о команде юристов из Kellerhals Carrard.

Также сторону антидопинговой службы представит главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.

26-28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по допинг-делу российской фигуристки Валиевой. В декабре 2021 года она сдала положительную пробу на триметазидин.

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