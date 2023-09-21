Юристы из швейцарской компании будут представлять WADA в деле Камилы Валиевой
Юристы из швейцарской компании будут представлять WADA в деле Камилы Валиевой.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (WADA), речь идет о команде юристов из Kellerhals Carrard.
Также сторону антидопинговой службы представит главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.
26-28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по допинг-делу российской фигуристки Валиевой. В декабре 2021 года она сдала положительную пробу на триметазидин.
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Всё-таки Камиле очень повезло, что за неё так вступились и всё делают, оплачивают, суммы там явно на сотни тысяч $.
Некоторых в похожих ситуациях просто бросают на произвол судьбы или плати за адвокатов сам.
Впрочем, узнай она о пробе до ОИ, скорее всего никто не стал бы с таким рвением отстаивать её интересы.