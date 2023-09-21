Юристы из швейцарской компании будут представлять WADA в деле Камилы Валиевой

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Юристы из швейцарской компании будут представлять WADA в деле Камилы Валиевой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (WADA), речь идет о команде юристов из Kellerhals Carrard.

Также сторону антидопинговой службы представит главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.

26-28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по допинг-делу российской фигуристки Валиевой. В декабре 2021 года она сдала положительную пробу на триметазидин.

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

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22 комментария

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Александр Шульгин
Ответ Iti_na_taiti
За чей счёт банкет? -) Всё-таки Камиле очень повезло, что за неё так вступились и всё делают, оплачивают, суммы там явно на сотни тысяч $. Некоторых в похожих ситуациях просто бросают на произвол судьбы или плати за адвокатов сам. Впрочем, узнай она о пробе до ОИ, скорее всего никто не стал бы с таким рвением отстаивать её интересы.
Эти юристы представляют ВАДА
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Александр Шульгин
Ответ Ебздрогыч
Теперь понятно, почему Россия еще не выплатила взнос в WADA за 2023 год - все деньги ушли на швейцарских юристов
Вы читать умеете это юристы ВАДА представляют
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Владислава Крюкова
Ответ Iti_na_taiti
За чей счёт банкет? -) Всё-таки Камиле очень повезло, что за неё так вступились и всё делают, оплачивают, суммы там явно на сотни тысяч $. Некоторых в похожих ситуациях просто бросают на произвол судьбы или плати за адвокатов сам. Впрочем, узнай она о пробе до ОИ, скорее всего никто не стал бы с таким рвением отстаивать её интересы.
За счёт ВАДА. Их же юристы
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Iti_na_taiti
За чей счёт банкет? -)

Всё-таки Камиле очень повезло, что за неё так вступились и всё делают, оплачивают, суммы там явно на сотни тысяч $.
Некоторых в похожих ситуациях просто бросают на произвол судьбы или плати за адвокатов сам.
Впрочем, узнай она о пробе до ОИ, скорее всего никто не стал бы с таким рвением отстаивать её интересы.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Шульгин
Вы читать умеете это юристы ВАДА представляют
Валиеву тоже представляют иностранные юристы и платить им надо не три рубля, а в валюте.
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Katerina Sunny
Ответ Iti_na_taiti
За чей счёт банкет? -) Всё-таки Камиле очень повезло, что за неё так вступились и всё делают, оплачивают, суммы там явно на сотни тысяч $. Некоторых в похожих ситуациях просто бросают на произвол судьбы или плати за адвокатов сам. Впрочем, узнай она о пробе до ОИ, скорее всего никто не стал бы с таким рвением отстаивать её интересы.
А вы знаете, кто будет представлять Валиеву? Пока эта информация засекречена.
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Iti_na_taiti
Ответ Лакс
но и не из бюджета/налогов
Вы уверены? Я склоняюсь к версии, что это будет за счёт Гос-ва, т.к. речь идёт о золоте ОИ и, скажем так, чести страны из-за этого.
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Лиана
Юристов Камилы оплачивают не по доброте душевной, а за молчание, она может сдать этери и федру, не без их согласия её пичкали таблетками, вот теперь всем миром и спасают её
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Лакс
Ответ nikolett
Такая глупость... Вы реально не представляете размеры этих взносов. Разница в несколько порядков в сравнении с оплатой любого швейцарского юриста.
взнос = $1 267 023 в этом году
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Iti_na_taiti
Я знаю, но и Камилу будет представлять иностранный юрист, это же очевидно. И оплачивать его услуги, как и на ОИ, она будет не из своего кармана.
А нам наплевать на миллионы Доллоров, которые могли бы пойти на развитие спорта. зато Министр спорта плачет, что бюджет мал.
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Iti_na_taiti
Ответ Железная Леди
А нам наплевать на миллионы Доллоров, которые могли бы пойти на развитие спорта. зато Министр спорта плачет, что бюджет мал.
Ну, там, конечно, не миллионы будут, несколько сотен тысяч скорее всего.
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Лакс
Ответ Iti_na_taiti
Я знаю, но и Камилу будет представлять иностранный юрист, это же очевидно. И оплачивать его услуги, как и на ОИ, она будет не из своего кармана.
но и не из бюджета/налогов
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Лакс
Ответ Железная Леди
спросите у Добровинского ск. он берет.
Добровинский наверно до сих пор без лицензии. Так что официально брать и работать не может.
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