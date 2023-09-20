Адвокат Добровинский о деле Валиевой: «Мы играем по правилам той ассоциации, куда мы вошли. Надо было делать свои Олимпийские игры, если не согласны»

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Адвокат Александр Добровинский высказался о допинг-деле Камилы Валиевой.

– На следующей неделе три дня, а если понадобится, и четыре, будет разбираться дело Камилы Валиевой, которое длится с Олимпийских игр-2022. В процессе участвуют несколько сторон – и ISU, и WADA, и РУСАДА, и сама Валиева. Там довольно запутанная ситуация. По каким законам они судят?

– Дело в том, что все организации, которые вы перечислили, не являются государственными, это организации общественные. Что такое общественные организации, и откуда следует вообще судебный порядок?

Общественная организация делает свой устав и говорит: все должны следовать этому уставу, вот так мы решили.

А если кто не хочет следовать этому уставу, не выполняет наши требования, то мы же не можем заставить, мы не поставим в угол, не посадим в тюрьму, это же не наша прерогатива, мы – общественные, мы просто собрались клубом (если хотите, утрированно).

Тогда не выполняйте то, что вам не нравится, идите в другое общество. Вот суть того, что происходит.  

– А с точки зрения международного права как это все?

– А где международное право здесь? Здесь нет никакого международного права. Это то же самое, если бы вы у меня спросили: а где здесь морское или авторское право? Его здесь нет.

– А дело закрытое, потому что ребенка судят?

– Не факт. Абсолютно не поэтому. Может быть, регламент закрытый. Ребенок ни при чем. И ребенка не судят.

– Но разбирают его дело.

– Это другое дело.

– И она будет участвовать по видеосвязи.

– Да. Но никого не судят. Понимаете, отличие от других разбирательств состоит в том, что здесь никого не судят. Здесь существуют кем-то придуманные некие правила, которым все люди, желающие участвовать в этих общественных организациях, Играх и т.д., должны следовать.

Если ты не следуешь... Еще раз, никто никого не посадит в тюрьму, никто не будет издеваться. Просто не участвуй, например, в Олимпийских играх.

– Но жизнь, карьера как бы насмарку.

– Это твое личное дело. Стань токарем. Вот как рассуждают. Люди со своей колокольни, конечно, правы.

Поэтому, когда вы говорите «жизнь насмарку», тогда эти люди вам на это скажут: слушайте, надо было почитать наши правила и делать свои Олимпийские игры, если вы с ними не согласны. <...> 

– Получается, что мы полностью по их правилам играем и ничего не можем сделать.

– Мы играем по правилам той ассоциации, куда мы вошли. Назовите это общественной организацией, ассоциацией, все что угодно. Играть по правилам нельзя, можно им следовать. Мы следуем правилам организации, в которой мы участвуем, – сказал Добровинский. 

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Киселёв
Эх, ещё бы всем этим организациям соблюдать свои правила - вовремя объявлять результаты допинг-тестов, например...
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну мы уже делаем свои игры: брикс, шос, игры дружбы и прочее. Бюджеты трещат, медали выплавляются, люди готовятся, скоро покажем всей планете настоящий класс!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
Уже делаем💪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита Михайловна
Всё логично. Хочешь выступать на олимпийских играх - соблюдай правила, не жри допинг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Это твое личное дело. Стань токарем.

Можно стать ведущей, открыть школу фигурного катания своего имени, выпускать свой мерч, благо есть примеры
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
надо было почитать наши правила и делать свои Олимпийские игры, с блэкджеком и ш...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikitachu
Ответ Tima_Milan
надо было почитать наши правила и делать свои Олимпийские игры, с блэкджеком и ш...
Гимнастками
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий