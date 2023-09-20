Адвокат Добровинский о деле Валиевой: «Мы играем по правилам той ассоциации, куда мы вошли. Надо было делать свои Олимпийские игры, если не согласны»

Адвокат Александр Добровинский высказался о допинг-деле Камилы Валиевой.

– На следующей неделе три дня, а если понадобится, и четыре, будет разбираться дело , которое длится с Олимпийских игр-2022. В процессе участвуют несколько сторон – и , и WADA, и , и сама Валиева. Там довольно запутанная ситуация. По каким законам они судят?

– Дело в том, что все организации, которые вы перечислили, не являются государственными, это организации общественные. Что такое общественные организации, и откуда следует вообще судебный порядок?

Общественная организация делает свой устав и говорит: все должны следовать этому уставу, вот так мы решили.

А если кто не хочет следовать этому уставу, не выполняет наши требования, то мы же не можем заставить, мы не поставим в угол, не посадим в тюрьму, это же не наша прерогатива, мы – общественные, мы просто собрались клубом (если хотите, утрированно).

Тогда не выполняйте то, что вам не нравится, идите в другое общество. Вот суть того, что происходит.

– А с точки зрения международного права как это все?

– А где международное право здесь? Здесь нет никакого международного права. Это то же самое, если бы вы у меня спросили: а где здесь морское или авторское право? Его здесь нет.

– А дело закрытое, потому что ребенка судят?

– Не факт. Абсолютно не поэтому. Может быть, регламент закрытый. Ребенок ни при чем. И ребенка не судят.

– Но разбирают его дело.

– Это другое дело.

– И она будет участвовать по видеосвязи.

– Да. Но никого не судят. Понимаете, отличие от других разбирательств состоит в том, что здесь никого не судят. Здесь существуют кем-то придуманные некие правила, которым все люди, желающие участвовать в этих общественных организациях, Играх и т.д., должны следовать.

Если ты не следуешь... Еще раз, никто никого не посадит в тюрьму, никто не будет издеваться. Просто не участвуй, например, в Олимпийских играх.

– Но жизнь, карьера как бы насмарку.

– Это твое личное дело. Стань токарем. Вот как рассуждают. Люди со своей колокольни, конечно, правы.

Поэтому, когда вы говорите «жизнь насмарку», тогда эти люди вам на это скажут: слушайте, надо было почитать наши правила и делать свои Олимпийские игры, если вы с ними не согласны. <...>

– Получается, что мы полностью по их правилам играем и ничего не можем сделать.

– Мы играем по правилам той ассоциации, куда мы вошли. Назовите это общественной организацией, ассоциацией, все что угодно. Играть по правилам нельзя, можно им следовать. Мы следуем правилам организации, в которой мы участвуем, – сказал Добровинский.

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования