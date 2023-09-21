Тарасова о том, посетит ли этапы Гран-при: «В какие‑то регионы поеду, пока не решила конкретно куда. Я сейчас на коляске, как встану с нее, так поеду»

Татьяна Тарасова намерена побывать на этапах Гран-при России.

«В какие‑то регионы поеду, пока не решила конкретно куда, я сейчас на коляске, как встану с нее, так поеду.

Мне всегда интересно, этапы Гран‑при всегда интересные. Нет ничего тяжелого в посещении других городов, лететь‑то часа четыре», – рассказала .

В этом сезоне этапы -при пройдут в Уфе (13–16 октября), Омске (20–23 октября), Красноярске (27–30 октября), Казани (10–13 ноября) и Самаре (17–20 ноября) и в Москве (24-27 ноября).