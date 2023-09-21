Тарасова о том, посетит ли этапы Гран-при: «В какие‑то регионы поеду, пока не решила конкретно куда. Я сейчас на коляске, как встану с нее, так поеду»

Теги Татьяна Тарасова Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова намерена побывать на этапах Гран-при России.

«В какие‑то регионы поеду, пока не решила конкретно куда, я сейчас на коляске, как встану с нее, так поеду.

Мне всегда интересно, этапы Гран‑при всегда интересные. Нет ничего тяжелого в посещении других городов, лететь‑то часа четыре», – рассказала Тарасова.

В этом сезоне этапы Гран-при пройдут в Уфе (13–16 октября), Омске (20–23 октября), Красноярске (27–30 октября), Казани (10–13 ноября) и Самаре (17–20 ноября) и в Москве (24-27 ноября).

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4 комментария

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tanya_1111
"Первому" - надо бы поискать комментатора уровня ТАТ, всё что было после нее не годиться, может какие из девочек и комментировали не плохо, но нужен человек разбирающийся в тех моментах, очень интересно смотреть когда хоть что-то потихоньку поясняют как это делала ТАТ, а не слушать личную автобиографию комментирующих. Мне лично без разницы комментатор может хоть картавить лишь бы пояснял немного тех моменты, а не болтал без умолку ни о чем.
+9
-3
+6
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SALMON
Ответ tanya_1111
"Первому" - надо бы поискать комментатора уровня ТАТ, всё что было после нее не годиться, может какие из девочек и комментировали не плохо, но нужен человек разбирающийся в тех моментах, очень интересно смотреть когда хоть что-то потихоньку поясняют как это делала ТАТ, а не слушать личную автобиографию комментирующих. Мне лично без разницы комментатор может хоть картавить лишь бы пояснял немного тех моменты, а не болтал без умолку ни о чем.
Липницкая идеально бы подошла
+4
-1
+3
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Wiley Fox
Встать с коляски и поехать. Ок
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Katerina Sunny
Сейчас и Тарасовой сложно комментировать и её сложно слушать.
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0
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