Татьяна Тарасова: «Не стала бы говорить, что Петросян вырвалась в лидеры. Не надо ее развращать»

не считает, что вырвалась в лидеры.

Сегодня Петросян одержала победу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Второе место заняла , третье – Елизавета Туктамышева.

«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Ее столько травят уже год, а она продолжает расти!

Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо ее развращать. На данный момент она молодец, выиграла финал Гран-при», – сказала заслуженный тренер СССР.