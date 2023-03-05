Татьяна Тарасова: «Не стала бы говорить, что Петросян вырвалась в лидеры. Не надо ее развращать»
Татьяна Тарасова не считает, что Аделия Петросян вырвалась в лидеры.
Сегодня Петросян одержала победу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.
«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Ее столько травят уже год, а она продолжает расти!
Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо ее развращать. На данный момент она молодец, выиграла финал Гран-при», – сказала заслуженный тренер СССР.
Ей и другим для справки: >250 баллов набирали в истории до неё только Камила, Анна, Саша и Алена. При этом Саша и Алена всего по разу.
Пожелаю Адель подобраться к мировым рекордным 272 баллам Камилы, а ориентироваться на российские 283 балла Камилы же.
Тогда ведь могут вопросы возникнуть... За чей счет питерский банкет) А тут видите как хорошо и у кэпки бронза и у салфетки бронза.