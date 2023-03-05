Татьяна Тарасова: «Не стала бы говорить, что Петросян вырвалась в лидеры. Не надо ее развращать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова не считает, что Аделия Петросян вырвалась в лидеры.

Сегодня Петросян одержала победу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.

«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Ее столько травят уже год, а она продолжает расти!

Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо ее развращать. На данный момент она молодец, выиграла финал Гран-при», – сказала заслуженный тренер СССР.

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40 комментариев

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Verysia
Камилу как-то не боялись «развращать».
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EuhenioV
Ответ pele_kan
Титова раскручена и недокручена одновременно)
Согласен,разбалансировка полная,которая при неприменении срочных мер реабилитации,приведёт к полному разрушению объекта.
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garovatat
Угу, Петросян не надо говорить что она лидер со своими +13 баллов отрыва, что б не развращать. А говорить что "Жилина на втором месте, но, конечно, она должна быть первой! Вероника — прекрасная девочка, но ошиблась в короткой программе. Честно, тоже думала, что за произвольную программу поставят чуть больше баллов. Один раз упала, но по элементам уникально откатала программу. Ещё никто в мире так не выступал! Судьям нужно внимательно относиться к этому явлению" - это значит не развращать? А в целом поддерживать носатого в его инсинуациях - это не развращать?? и его самого и его учеников. Такая странная риторика идет от ТАТ, только диву даешься...
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Lennuci
Туктамышеву тоже "развратили" ТАТ и Cо в плане грибов за последние пару лет. ТАТ ее всю жизнь пинала, а теперь оды поет.
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pas33pas
Ответ alexnew
Я против дедовщины в фигурном катании...
Я тоже против, мне зреложенское вообще нафиг не сдалось - а дедовщина тем не менее есть.
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Лакс
Ответ Александр Шульгин
Ну так что все Тарасова не будет больше про судей говорить. Журналисты задайте ей вопрос
журналисты не причем, это от Рудковских зависит.
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Ирина Иванова
Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь © Развращать не нужно других фигуристов: юниоров и ветеранов.
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Tanzoli*
Ответ Неволяшка
А где вырастили Валиеву? Скоро, правда, будет, как в сказке: "А король то голый!".
Девочки с короной на голове, заняв второе место, победителя на руках не поднимают😉
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pele_kan
Ответ EuhenioV
Петросян развращать не станем,зато сделаем это с Титовой😂
Титова раскручена и недокручена одновременно)
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pas33pas
Ответ Зиля Бадриева
Опять же бронза. Гораздо хуже, что она не может повторить ритт.
Так или иначе, Аделя изначально была одной из фавориток. Сколько фигуристок освоили 3А+4 в одной программе? Единицы. По пальцам одной руки пересчитать. Лю, Валиева, Акатьева, Петросян, и... ? Такой набор даёт огромное преимущество.
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alexnew
Ответ pas33pas
1) Домашние старты должны чутка грибануть, зритель же питерский. 2) Она "наше всё" в зреложенском. Типа мы можем не ломать фигуристок в 18.
Я против дедовщины в фигурном катании...
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pas33pas
Ответ alexnew
В лидеры у нас Туктамышева вырвалась. В лидеры по блату и грибам. Ну, вот, например, ее триксель. Там же не просто степ-аут, но и огромный недокрут... И ее вытягивают с 3+2 в короткой выше акатьевой с кучей ультра-си.
1) Домашние старты должны чутка грибануть, зритель же питерский. 2) Она "наше всё" в зреложенском. Типа мы можем не ломать фигуристок в 18.
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Александр Шульгин
Ну так что все Тарасова не будет больше про судей говорить. Журналисты задайте ей вопрос
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Лакс
ТАТ все никак не научится к нынешнему измерению результатов/достижений.
Ей и другим для справки: >250 баллов набирали в истории до неё только Камила, Анна, Саша и Алена. При этом Саша и Алена всего по разу.
Пожелаю Адель подобраться к мировым рекордным 272 баллам Камилы, а ориентироваться на российские 283 балла Камилы же.
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alexnew
Ответ codetalker
Ну а как вы хотели? Мишина без единой медали оставить? Тогда ведь могут вопросы возникнуть... За чей счет питерский банкет) А тут видите как хорошо и у кэпки бронза и у салфетки бронза.
Я хочу всегда одного и того же - оценок по прокатам.
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pas33pas
Ответ Неволяшка
Раз Тарасова Аделию не хвалит, значит хорошая девочка, очередная "бомба" для грибниц и заслуженных) так и запишем)
Как-то раз ТАТ на трене довела Адельку до слёз. На К1К хвалила, заливалась соловьём что какая девочка. Здесь снова взяла линию построже.
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Зиля Бадриева
Ответ pas33pas
Ну почему же первый. В том году взяла бронзу ЧР (точнее, 4 место, но минус Валиева)
Опять же бронза. Гораздо хуже, что она не может повторить ритт.
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EuhenioV
Странно,что ТАТ высказывается уже второй раз за вечер,а проката С.Акатьевой,вовсе не заметила.Судейских аномалий,на кои пеняла давеча,тем более.Где вы,защитники Заслуженной бабули всея РФК?
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codetalker
Ответ alexnew
В лидеры у нас Туктамышева вырвалась. В лидеры по блату и грибам. Ну, вот, например, ее триксель. Там же не просто степ-аут, но и огромный недокрут... И ее вытягивают с 3+2 в короткой выше акатьевой с кучей ультра-си.
Ну а как вы хотели? Мишина без единой медали оставить?
Тогда ведь могут вопросы возникнуть... За чей счет питерский банкет) А тут видите как хорошо и у кэпки бронза и у салфетки бронза.
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Галина Александрова
Можно только развращать Жилину и Титову, писать, что они лидеры, если бы их не обокрали.
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pas33pas
Ответ Зиля Бадриева
Правильно сказала. Это пока первый результат Адели.
Ну почему же первый. В том году взяла бронзу ЧР (точнее, 4 место, но минус Валиева)
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Неволяшка
Ответ Светлана Менова
Как это не хвалит, вчера очень даже хвалила после короткой.
Так произвольная была вообще хороша. Похвалить после короткой программы, надеявшись, что в произвольной судьи поставят на первое место "правильную" девочку, ее хватило. А поздравить с победой уже было западло.
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alexnew
Ответ Надежда Б.
с кучей ультра-си --- недокрученной кучей
Да получше докрученной, чем у Лизы... :)
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Светлана Менова
Ответ Неволяшка
Раз Тарасова Аделию не хвалит, значит хорошая девочка, очередная "бомба" для грибниц и заслуженных) так и запишем)
Как это не хвалит, вчера очень даже хвалила после короткой.
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Светлана Менова
Что делать с Петросян? 🙄
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