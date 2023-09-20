Екатерина Боброва: «Валиева – одна из немногих, кто без четверных и без акселя в три с половиной показала, что она еще в обойме»

« с короткой программой – пять с плюсом. Это красное платье, она такая раскрепощенная… Я не ждала ничего от Валиевой в этом сезоне, но я очень рада, что она выходит в сезон, я буду ждать ее соперничества, мне кажется, она сможет его навязать.

Она одна из немногих, кто без четверных и без акселя в три с половиной показала, что она еще в обойме.

Мне очень понравилась короткая программа. Мне казалось, что ничего нового не будет. Возможно, будет что-то похожее, лиричное. И обе программы оказались очень интересными для меня.

Произвольная понравилась чуть меньше, чем короткая, но там было видно, что в какой-то момент ее «отрезало»: она устала, пыталась на мастерстве выехать финал. Когда накатается программа, будет более интересно», — сказала .

Такую Валиеву мы еще не видели: красное платье и музыка из эротической мелодрамы