Екатерина Боброва: «Валиева – одна из немногих, кто без четверных и без акселя в три с половиной показала, что она еще в обойме»

Теги сборная России Екатерина Боброва женское катание Камила Валиева Фигурное катание

«Камила Валиева с короткой программой – пять с плюсом. Это красное платье, она такая раскрепощенная… Я не ждала ничего от Валиевой в этом сезоне, но я очень рада, что она выходит в сезон, я буду ждать ее соперничества, мне кажется, она сможет его навязать.

Она одна из немногих, кто без четверных и без акселя в три с половиной показала, что она еще в обойме.

Мне очень понравилась короткая программа. Мне казалось, что ничего нового не будет. Возможно, будет что-то похожее, лиричное. И обе программы оказались очень интересными для меня.

Произвольная понравилась чуть меньше, чем короткая, но там было видно, что в какой-то момент ее «отрезало»: она устала, пыталась на мастерстве выехать финал. Когда накатается программа, будет более интересно», — сказала Боброва.

Такую Валиеву мы еще не видели: красное платье и музыка из эротической мелодрамы

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10 комментариев

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tanya_1111
Не поняла я Екатерину, а остальные не в обойме что ли, просто так на лед выходили?
+11
-1
+10
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private dancer
А следующий этап что ? Валиева и без тройных показала, что она в обойме ?
+5
-3
+2
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tanya_1111
Ответ Lapo Elkann
" она ЕЩЕ в обойме ".
А Туктамышева не в обойме тогда?
+2
0
+2
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Veronika spuria
А почему только Валиева в обойме? Или только её заказ вышел хвалить.
+5
-5
0
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KMR
А ещё она мягонькая,а не костлявая
0
0
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