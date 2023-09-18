Татьяна Тарасова: «Акатьева катала короткую программу с травмой. Конечно, ей было бы тяжело выступать с произвольной»

Татьяна Тарасова рассказала, что Софья Акатьева получила травму.

Фигуристка представила на контрольных прокатах только короткую программу. С произвольной она снялась.

«У Акатьевой случилось повреждение, она катала короткую программу с травмой. Конечно, ей было бы тяжело выступать с произвольной программой.

Решение не выступать было правильным», – сказала заслуженный тренер СССР.

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