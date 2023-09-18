Татьяна Тарасова: «Акатьева катала короткую программу с травмой. Конечно, ей было бы тяжело выступать с произвольной»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Акатьева Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, что Софья Акатьева получила травму.

Фигуристка представила на контрольных прокатах только короткую программу. С произвольной она снялась. 

«У Акатьевой случилось повреждение, она катала короткую программу с травмой. Конечно, ей было бы тяжело выступать с произвольной программой.

Решение не выступать было правильным», – сказала заслуженный тренер СССР. 

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6 комментариев

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juliamart
Чувствовалась скованность у неё в короткой, жаль девочку, травмы и травмы. Скорейшего восстановления Сонику!
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Лия Романова
Сонику здоровья и скорейшего восстановления! Надеемся увидеть в сезоне
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