Татьяна Тарасова: «Акатьева катала короткую программу с травмой. Конечно, ей было бы тяжело выступать с произвольной»
Татьяна Тарасова рассказала, что Софья Акатьева получила травму.
Фигуристка представила на контрольных прокатах только короткую программу. С произвольной она снялась.
«У Акатьевой случилось повреждение, она катала короткую программу с травмой. Конечно, ей было бы тяжело выступать с произвольной программой.
Решение не выступать было правильным», – сказала заслуженный тренер СССР.
Контрольные прокаты в фигурке: как это было? Новые образы Валиевой, оговорки Загитовой и все премьеры сборной России
6 комментариев