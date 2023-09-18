Александра Бойкова: «Не воспринимаю этот сезон как вызов. Да, новые тренеры и обстановка, но это нормально – начинать в жизни что-то новое»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились ожиданиями от сезона.

– Этот сезон для вас в определенном смысле станет новым. Воспринимаете ли вы его как некий вызов для себя?

Бойкова: Я не воспринимаю его как вызов. Надо проще ко всему подходить. Да, новые тренеры, новая группа, новая обстановка, но это нормально – начинать в своей жизни что-то новое, и ко всему этому правильнее подходить с холодной головой.

Ты же выходишь на лед в тех же коньках, с тем же партнером... Нет, я не могу назвать это вызовом.

Козловский: Мы хотим выходить на лед и показывать, исполнять свои лучшие прокаты. Поэтому, я согласен с Александрой, мы входим в этот сезон с целью кататься чисто, кататься классно и, главное, с холодной и спокойной головой.

Сейчас мы находимся в очень комфортной рабочей атмосфере и хотим поддерживать в себе такое состояние весь сезон.

– Как быстро адаптировались к московской жизни? Или, как поет Розенбаум, «коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной»?

Бойкова: Я согласна с ним, потому что пока что тяжеловато в том смысле, что мы с Димой скучаем по родному городу, Петербургу.

Козловский: В действительности скучать особо времени нет, столько работы.

Бойкова: Это правда, но все равно, когда едешь с катка домой, думаешь: «Вот, а в Петербурге я проезжал бы по красивой набережной...»

Козловский: Но надо понимать, что мы переехали в столицу, крупный и большой мегаполис. Тренируемся в прекрасных условиях, живем в отличных условиях.

Мы приехали сюда работать. В один из самых красивейших городов мира. Это правда. Конечно, Петербург мне не заменит никакой другой город, но сказать, что мы здесь мучаемся и страдаем – ни в коем случае.

Мы сконцентрированы на работе. Поэтому я бы сказал так: Москва – прекрасный город, но по-другому, по своему.

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