Дмитрий Козловский: «Меня поражает Тутберидзе – я не видел, чтобы человек столько работал. Откуда у нее столько сил, для меня загадка»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об Этери Тутберидзе.

Пара перешла от тренера Тамары Москвиной к Тутберидзе весной этого года.

Козловский: Понимаете, когда я задумываюсь сейчас о работе, то меня на самом деле поражает Этери Георгиевна. Я не видел, чтобы человек столько работал.

Бойкова: Это правда.

Козловский: Она постоянно на льду. Мне кажется, она работает вообще без выходных.

Бойкова: Иногда Этери Георгиевна выходит к нам на лед сказать пару слов и остается на всю тренировку. Видно, что ей хочется это делать, что она заряжена на работу, хочет помочь всем, чувствует, что может помочь, и она это делает.

Козловский: Я обратил на это внимание на сборе в Новогорске, когда кто-то из тренеров и специалистов периодически брал выходной, а она не брала их вообще.

Мы просто поражались, откуда у человека столько сил отдавать... Работа спортсмена «вбирать» в себя все возможное от тренеров. А задача тренера «отдавать» – свои силы, знания, все, что требуется, каждому спортсмену по отдельности.

Откуда у Этери Георгиевны на это столько сил? Для меня загадка.

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