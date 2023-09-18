Дмитрий Козловский: «Меня поражает Тутберидзе – я не видел, чтобы человек столько работал. Откуда у нее столько сил, для меня загадка»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об Этери Тутберидзе.
Пара перешла от тренера Тамары Москвиной к Тутберидзе весной этого года.
Козловский: Понимаете, когда я задумываюсь сейчас о работе, то меня на самом деле поражает Этери Георгиевна. Я не видел, чтобы человек столько работал.
Бойкова: Это правда.
Козловский: Она постоянно на льду. Мне кажется, она работает вообще без выходных.
Бойкова: Иногда Этери Георгиевна выходит к нам на лед сказать пару слов и остается на всю тренировку. Видно, что ей хочется это делать, что она заряжена на работу, хочет помочь всем, чувствует, что может помочь, и она это делает.
Козловский: Я обратил на это внимание на сборе в Новогорске, когда кто-то из тренеров и специалистов периодически брал выходной, а она не брала их вообще.
Мы просто поражались, откуда у человека столько сил отдавать... Работа спортсмена «вбирать» в себя все возможное от тренеров. А задача тренера «отдавать» – свои силы, знания, все, что требуется, каждому спортсмену по отдельности.
Откуда у Этери Георгиевны на это столько сил? Для меня загадка.
Как Бойкова и Козловский дебютировали в команде Тутберидзе? У них новая тактика и девять (!) тренеров у борта
Объективно то, что сказал Дима - правда. Этери Георгиевна потрясающе работоспособна, полностью отдается своему делу и того же требует от учеников. Потому и результаты.
Вот комментаторы на спортсе - они понимают, что она прост менеджер.
А вы не понимаете. Не доросли. Вот станете пятикратными чемпионами России, тогда поймете, что она прост менеджер с чехлами.
Сочи в команде ЧОИ.
Пхенчхан ЧОИ.
Пекин золото.