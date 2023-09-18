Дмитрий Козловский: «Меня поражает Тутберидзе – я не видел, чтобы человек столько работал. Откуда у нее столько сил, для меня загадка»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об Этери Тутберидзе.

Пара перешла от тренера Тамары Москвиной к Тутберидзе весной этого года. 

Козловский: Понимаете, когда я задумываюсь сейчас о работе, то меня на самом деле поражает Этери Георгиевна. Я не видел, чтобы человек столько работал.

Бойкова: Это правда.

Козловский: Она постоянно на льду. Мне кажется, она работает вообще без выходных.

Бойкова: Иногда Этери Георгиевна выходит к нам на лед сказать пару слов и остается на всю тренировку. Видно, что ей хочется это делать, что она заряжена на работу, хочет помочь всем, чувствует, что может помочь, и она это делает.

Козловский: Я обратил на это внимание на сборе в Новогорске, когда кто-то из тренеров и специалистов периодически брал выходной, а она не брала их вообще.

Мы просто поражались, откуда у человека столько сил отдавать... Работа спортсмена «вбирать» в себя все возможное от тренеров. А задача тренера «отдавать» – свои силы, знания, все, что требуется, каждому спортсмену по отдельности.

Откуда у Этери Георгиевны на это столько сил? Для меня загадка.

Как Бойкова и Козловский дебютировали в команде Тутберидзе? У них новая тактика и девять (!) тренеров у борта

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буня Хох
Я бы этой новости "лайк" поставила.
Объективно то, что сказал Дима - правда. Этери Георгиевна потрясающе работоспособна, полностью отдается своему делу и того же требует от учеников. Потому и результаты.
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mouse.murs
Любовь к своему делу - вот и вся загадка.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алиса без миелофона
Вы не понимаете.
Вот комментаторы на спортсе - они понимают, что она прост менеджер.
А вы не понимаете. Не доросли. Вот станете пятикратными чемпионами России, тогда поймете, что она прост менеджер с чехлами.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Ответ Mouse.murs
Любовь к своему делу - вот и вся загадка.
Ну если бы все было так просто. Многие любят свое дело и учеников, но таких результатов нет. У ЭГ счастливое сочетание энергии, профессионализма и да, любви.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дарья Виноградова
Верю, что эта коллаборация будет успешной 🤞🏻
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Часто видно, как Швецкий готовит для нее чай.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Runat47
Ну так это понятно и не будучи в Хрустальном. В команде ЭГ :
Сочи в команде ЧОИ.
Пхенчхан ЧОИ.
Пекин золото.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aalto
ох уж эти работнички языком
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gau
Ответ Большой Влад
Часто видно, как Швецкий готовит для нее чай.
Только хотела написать, что Лайшев уже рекламировал "разрешенную фарму" в Хрустальном) Да и девчонки не дадут соврать.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spf12
Ответ Nokolay Fomi4ev
Комментарий скрыт
Вы никогда не задумывались, что если все, кто с ней работал, говорят о чрезвычайной работоспособности и преданности делу, может быть это соответствует истине? Может быть нужно хоть на секунду отключить своё отрицание способности другого человека любить свою работу и отдавать ей все свои силы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий