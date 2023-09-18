Дмитрий Алиев: «Завершились контрольные прокаты. Надеюсь, проделанная нами работа вас порадовала и принесла много улыбок»

Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от контрольных прокатов.

Алиев представил новую короткую программу под «Любэ» и произвольную под Caruso Джоша Гробана.

«Дорогие друзья, завершились контрольные прокаты! Насыщенная выдалась неделя, однако.

Мы с нашей командой получили нужный нам опыт, важные оценки и замечания от судей, встретились со зрителем и самое важное, показали вам наши новые программы.

Я очень надеюсь, что нами проделанная работа в плане постановок вас порадовала и принесла много улыбок, хороших и добрых чувств!

Осталось это все преобразовать в единое целое, вместе с элементами и душой, и я уверен, что картинка для вас будет еще более насыщенная! 🙏😊

Любите этот мир, спасибо, что были со мной! Продолжаем работать ❤️🤞» – написал фигурист.

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