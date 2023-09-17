Дмитрий Алиев: «Мотивация есть, просто иногда теряется. Где нахожу ее? В рыбалке»

Фигурист Дмитрий Алиев заявил, что находит мотивацию в рыбалке.

Сегодня Алиев исполнил произвольную программу на контрольных прокатах в Москве.

– Что скажешь по выступлению?

– Классно, доволен. Начало сезона, первый тестовый прокат. Круто, что получилось в техническом плане побороться с элементами. Очень тяжело далась вторая половина, не ожидал, что дойдёт до сковывания в руках, до онемения.

Техническая часть как‑то более‑менее получилась, и что даже на усталости прыгаю и вкручиваюсь — здорово. У меня после всех прыжковых элементов в конце программы стоит две дорожки и два вращения, а на них нельзя просто так терять баллы. Сегодня я их уже сделал просто для обозначения позиций, дабы доехать программу спокойно, без сбоев. В целом, удовлетворение есть.

– Какое настроение перед сезоном? Мотивация есть?

– По‑разному, но больше есть, чем нет. Она есть, просто иногда теряется, но в последние дни все в порядке, каждая тренировка в удовольствие. Очень много тренировок с большим КПД и с большим стремлением самому работать. Бывают небольшие ответвления, что надо дать паузу. Но, в целом, для сезона, я считаю, что мотивации предостаточно.

– Где находишь мотивацию?

– В рыбалке. Рыбачу очень много. Купил лодку, теперь есть и моторная, и обычная. Катаюсь на рыбалку раза 4-5 в неделю, после каждой тренировки. Я так вдохновляюсь и отдыхаю. У меня папа любитель. Мы обмениваемся с ним разной информацией. Классно, что рыбалка нас объединяет.

– Какой самый большой трофей?

– Щука, около двух килограмм. Недавно упустил хорошую, весом около двух. Я этим очень горю. У меня уже девять удочек: и дорогих, и нет, – сказал чемпион Европы 2020 года.