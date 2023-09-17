Дмитрий Алиев: «Мотивация есть, просто иногда теряется. Где нахожу ее? В рыбалке»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев контрольные прокаты Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев заявил, что находит мотивацию в рыбалке.

Сегодня Алиев исполнил произвольную программу на контрольных прокатах в Москве.

– Что скажешь по выступлению?

– Классно, доволен. Начало сезона, первый тестовый прокат. Круто, что получилось в техническом плане побороться с элементами. Очень тяжело далась вторая половина, не ожидал, что дойдёт до сковывания в руках, до онемения.

Техническая часть как‑то более‑менее получилась, и что даже на усталости прыгаю и вкручиваюсь — здорово. У меня после всех прыжковых элементов в конце программы стоит две дорожки и два вращения, а на них нельзя просто так терять баллы. Сегодня я их уже сделал просто для обозначения позиций, дабы доехать программу спокойно, без сбоев. В целом, удовлетворение есть.

– Какое настроение перед сезоном? Мотивация есть?

– По‑разному, но больше есть, чем нет. Она есть, просто иногда теряется, но в последние дни все в порядке, каждая тренировка в удовольствие. Очень много тренировок с большим КПД и с большим стремлением самому работать. Бывают небольшие ответвления, что надо дать паузу. Но, в целом, для сезона, я считаю, что мотивации предостаточно.

– Где находишь мотивацию?

– В рыбалке. Рыбачу очень много. Купил лодку, теперь есть и моторная, и обычная. Катаюсь на рыбалку раза 4-5 в неделю, после каждой тренировки. Я так вдохновляюсь и отдыхаю. У меня папа любитель. Мы обмениваемся с ним разной информацией. Классно, что рыбалка нас объединяет.

– Какой самый большой трофей?

– Щука, около двух килограмм. Недавно упустил хорошую, весом около двух. Я этим очень горю. У меня уже девять удочек: и дорогих, и нет, – сказал чемпион Европы 2020 года.

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8 комментариев

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Светлана М
Мотивация в рыбалке? Неожиданно. Хорошо, когда взрослых детей и родителей что то объединяет.
+10
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Мария Коваленко
Интересное хобби у Димы. Тихое спокойное времяпрепровождение, можно подумать, осмыслить, принять решение
+9
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Просто так!
Дима, хорошо бы выудить какие-нибудь призы в этом сезоне.😊 Большая благодарность за непередаваемые эмоции во время твоих прокатов!👍🏻
+5
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Lina Dzhanibek
Всегда думала, что рыбалка для людей или азарт, или релакс, а для Димы - мотивация. Удачного сезона!
+5
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Olga Tchistyakov
Дим,болельщики любят и ждут тебя,может это поможет в мотивации.
+3
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Anatiana
Это странный предмет. Он если есть - то его сразу нет
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Ольга Воеводина
Ух какой Димка! Дима, приходи в рыболовный спорт! Спортивной ловле карпа научим, у нас очень интересно😊 есть и спиннинг с лодок, если на лодке больше нравится🎣
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Док Аксель
Дима, ищи мотивацию там, где ты её потерял и найдёшь. Удачи и успеха в новом сезоне !
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