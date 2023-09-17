Муравьева о произвольной: «Я старалась не бровки домиком, а делать более дерзкий взгляд, но многие все равно сказали, что это что‑то лиричное»

Фигуристка Софья Муравьева оценила свое выступление на контрольных прокатах.

Сегодня спортсменка выступила с произвольной программой под Coeur de pirate – Pilgrims on a Long Journey (кавер на песню Криса Айзека Wicked game).

– Что можете сказать о выступлении?

– Это, естественно, не стопроцентная форма, далеко от лучшей. Работаем с еще большими силами, чтобы стать лучше.

– Как настроение перед стартом сезона?

– На удивление хорошо.

– Почему «на удивление»?

– Прокат не очень, настроение хорошее – все наоборот.

– Можешь сказать, какой контент у тебя планируется?

– Нет. Я еще сама не знаю, ха-ха!

– У тебя довольно лиричные выступления. Не хотела бы попробовать что‑нибудь резкое или дерзкое?

– Мне кажется, это в моем стиле – мне идет и нравится. Может, не все поняли, но я старалась не бровки домиком, а делать более дерзкий взгляд, но многие все равно сказали, что это что‑то лиричное. Я считаю, что это немного дерзкая программа с необычными движениями, – сказала фигуристка.