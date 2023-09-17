Муравьева о произвольной: «Я старалась не бровки домиком, а делать более дерзкий взгляд, но многие все равно сказали, что это что‑то лиричное»
Фигуристка Софья Муравьева оценила свое выступление на контрольных прокатах.
Сегодня спортсменка выступила с произвольной программой под Coeur de pirate – Pilgrims on a Long Journey (кавер на песню Криса Айзека Wicked game).
– Что можете сказать о выступлении?
– Это, естественно, не стопроцентная форма, далеко от лучшей. Работаем с еще большими силами, чтобы стать лучше.
– Как настроение перед стартом сезона?
– На удивление хорошо.
– Почему «на удивление»?
– Прокат не очень, настроение хорошее – все наоборот.
– Можешь сказать, какой контент у тебя планируется?
– Нет. Я еще сама не знаю, ха-ха!
– У тебя довольно лиричные выступления. Не хотела бы попробовать что‑нибудь резкое или дерзкое?
– Мне кажется, это в моем стиле – мне идет и нравится. Может, не все поняли, но я старалась не бровки домиком, а делать более дерзкий взгляд, но многие все равно сказали, что это что‑то лиричное. Я считаю, что это немного дерзкая программа с необычными движениями, – сказала фигуристка.
Она вроде бы вчера обещала показать себя с другой стороны, в другом образе. А получилось - неотличимо от всего, что было раньше.
Но на льду она красиво смотрится. Жаль, что не пробуют реально новое. Свой фирменный стиль - это хорошо. Но у Сони уже ближе к копипасту из проги в прогу. Даже если каждый год оставлять женские страдания под лирику в одной из прог, вторую (кп или пп) надо все же освежать.
На фоне шикарных постановок для Жилиной, складывается впечатление, что Муравьева - "нелюбимый ребенок в семье". Грустно, а ведь потенциал есть, и не малый.