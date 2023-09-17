Муравьева о произвольной: «Я старалась не бровки домиком, а делать более дерзкий взгляд, но многие все равно сказали, что это что‑то лиричное»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева оценила свое выступление на контрольных прокатах.

Сегодня спортсменка выступила с произвольной программой под Coeur de pirate – Pilgrims on a Long Journey (кавер на песню Криса Айзека Wicked game).

– Что можете сказать о выступлении?

– Это, естественно, не стопроцентная форма, далеко от лучшей. Работаем с еще большими силами, чтобы стать лучше.

– Как настроение перед стартом сезона?

– На удивление хорошо.

– Почему «на удивление»?

– Прокат не очень, настроение хорошее – все наоборот.

– Можешь сказать, какой контент у тебя планируется?

– Нет. Я еще сама не знаю, ха-ха!

– У тебя довольно лиричные выступления. Не хотела бы попробовать что‑нибудь резкое или дерзкое?

– Мне кажется, это в моем стиле – мне идет и нравится. Может, не все поняли, но я старалась не бровки домиком, а делать более дерзкий взгляд, но многие все равно сказали, что это что‑то лиричное. Я считаю, что это немного дерзкая программа с необычными движениями, – сказала фигуристка.

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40 комментариев

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Адриана
Да нет, дерзости не было, а вот "бровки домиком" на месте.
+38
-5
+33
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Лучшее_враг_хорошего
Дерзости было совсем не заметно. Да, обычная, привычная для Сони лирика.
Она вроде бы вчера обещала показать себя с другой стороны, в другом образе. А получилось - неотличимо от всего, что было раньше.
Но на льду она красиво смотрится. Жаль, что не пробуют реально новое. Свой фирменный стиль - это хорошо. Но у Сони уже ближе к копипасту из проги в прогу. Даже если каждый год оставлять женские страдания под лирику в одной из прог, вторую (кп или пп) надо все же освежать.
+21
0
+21
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Anna
Хотела не бровки, а получились бровки
+15
-4
+11
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Irina29
Таааакс, надо наверное пересмотреть и поискать дерзкий взгляд, а программа очередная тягомотина, как и все последние годы у Муры.
+12
-5
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Lapo Elkann
Ничего плохого нет в лирике, но шею надо освободить как то. Шея не успевает за телом.
+9
-3
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Алекс Кс
очень выросла, какой у нее рост?
+7
-2
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Вячеслав Пустохин
Ответ Леди Брэкнелл
Ну да, все любимые, одна Соня нелюбимая. Посмотрите на проги абсолютно всех девочек из АП - у каждой разнообразие.
где вы нашли у Муравьевой разнообразие?
+6
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Jessi
Ответ Nokolay Fomi4ev
Щ откатала всю карьеру "бровки домиком" и Траньков к ней вопросов не имел, а Железняков говорил, что так и нужно делать и что если в одном стиле хорошо получается, то от добра добра не ищут. А Траньков сегодня откровенно хамил Соне. Сначала подколол ее по поводу стиля программ, потом стал выводить на обещания победить и суперконтента, а когда вывести не смог, докопался до того, что Соня дала стандартные осторожные ответы, хотя все так отвечают. На прыжковом турнире Траньков при подготовке Муравьевой к прыжку стал спрашивать Акатьеву, а не обидно ли ей, что Муравьева с трикселем вышла в финал. Уже не впервые член штаба Тутберидзе Траньков работает против Муравьевой.
Просто Соня менее продуманная, Щербакова никогда про себя так не говорила-«бровки».
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Jessi
Соне дерзость и не нужна, она хороша такая, как есть-нежная, чувствительная, женственная.
+6
-3
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Вячеслав Пустохин
Музыка меняется, говорят даже платья разные, но программа одна и та же остаётся.
На фоне шикарных постановок для Жилиной, складывается впечатление, что Муравьева - "нелюбимый ребенок в семье". Грустно, а ведь потенциал есть, и не малый.
+6
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polinarmax
у Плющенко уже новый проект - это Жилина. Конец выступления Муравьёвой даже досматривать не стал, настраивал Веронику. Да и программы Софье ставят одинаковые, те же движения, те же взмахи руками, та же лирика, с программой особо не заморачивались. Ну оно и понятно, шоу в Китае же важнее
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Тайга86
Мурочка, красота красивая. Просто каравелла на льду, легко, непринужденно, на одном дыхании, с душой. Очень понравилась программа, молодец.
+13
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Nokolay Fomi4ev
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Щ откатала всю карьеру "бровки домиком" и Траньков к ней вопросов не имел, а Железняков говорил, что так и нужно делать и что если в одном стиле хорошо получается, то от добра добра не ищут. А Траньков сегодня откровенно хамил Соне. Сначала подколол ее по поводу стиля программ, потом стал выводить на обещания победить и суперконтента, а когда вывести не смог, докопался до того, что Соня дала стандартные осторожные ответы, хотя все так отвечают. На прыжковом турнире Траньков при подготовке Муравьевой к прыжку стал спрашивать Акатьеву, а не обидно ли ей, что Муравьева с трикселем вышла в финал. Уже не впервые член штаба Тутберидзе Траньков работает против Муравьевой.
+16
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Леди Брэкнелл
Ответ Вячеслав Пустохин
Музыка меняется, говорят даже платья разные, но программа одна и та же остаётся. На фоне шикарных постановок для Жилиной, складывается впечатление, что Муравьева - "нелюбимый ребенок в семье". Грустно, а ведь потенциал есть, и не малый.
Ну да, все любимые, одна Соня нелюбимая. Посмотрите на проги абсолютно всех девочек из АП - у каждой разнообразие.
+6
-4
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Алексей Токарев
Её согрупница Кира Трофимова может обидится на "бровки".
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Jessi
Ответ Алекс Кс
очень выросла, какой у нее рост?
Вроде выше Саши уже
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Ezhevika33
Мурочка, не слушай никого, ты с любыми бровками хороша😍
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Леди Брэкнелл
На счет бровок: это мимика конкретного человека - само собой получается, часто неконтролируемо. А кто-то вообще даже при желании так не сможет, я например.
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Я дерзкий взгляд увидел, но еще увидел и волнение в стартовой позе, что, мне кажется наложило отпечаток на боевитость Сони в этой программе. Весь сезон впереди. Щербакова в олимпийский сезон была худшей на контрольных прокатах, а в итоге стала ОЧ, так что выводы по контрольным прокатам делают только глупые.
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Джефф Лебовски
Ответ ДИОНИС
"Губки бантиком, бровки домиком..." Что там ещё осталось в арсенале у Академии Плющенко?
Санузел дивный, судя по репортажам 😏
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Адриана
Да нет, дерзости не было, а вот "бровки домиком" на месте.
это были "дерзкие бровки домиком"
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Pennywise
Ответ Nokolay Fomi4ev
Муравьева катает то, что хочет сама - ее мнение тренерами учитывается. Щербакова откатала всю карьеру одно и то же, о разница с Муравьевой в том, что Муравьева делает выбор сама, а Щербакову заставляли катать одно и тоже. Ну а что касается самого катания, то шкрябающей Щ до скользящей Сони как до луны.
Опять ты со своими бреднями. Плющ Муравьеву кататься не учил. Она это умела еще до перехода в АП. А вот Титову все никак научить не может, хотя Соня - чисто его проект.
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Леди Брэкнелл
Ответ Вячеслав Пустохин
Прошу прощения, ща перечитал. Один глаз в телефон, другой на прокаты.
Бывает ))
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Таня Крючкова
Ответ Вячеслав Пустохин
Музыка меняется, говорят даже платья разные, но программа одна и та же остаётся. На фоне шикарных постановок для Жилиной, складывается впечатление, что Муравьева - "нелюбимый ребенок в семье". Грустно, а ведь потенциал есть, и не малый.
Платья однотипные. Надо что то менять.
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Леди Брэкнелл
Видимо Соне действительно комфортно в этом образе. В АП есть прекрасные постановки даже у юниорок, да взять Индию у Асташенковой - ну классная прога с множеством фишек. Или Китай Сони Сарновской. Но Соня хочет такое, значит придется смириться. Но хотелось бы попросить Сонину маму: раз уж она хочет выступать только в ваших платьях, смените стиль, шейте иначе! Черное платье из Щелкунчика шедеврально же!
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