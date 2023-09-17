Вероника Жилина: «Программа еще не совсем вкатанная. Образ под Майкла Джексона очень нравится – надеюсь, публика оценила»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Вероника Жилина Фигурное катание

Вероника Жилина заявила, что ей нравится ее образ в произвольной программе.

Жилина выступила на контрольных прокатах с программой под песни Майкла Джексона. Она исполнила каскад с четверным тулупом. 

«На тренировках нужно больше работать, программа еще не до конца вкатанная. Для меня большой опыт выступать тут, это придает уверенности.

Образ под Майкла Джексона очень нравится, старалась хорошо выступать, надеюсь, публика оценила», – сказала фигуристка. 

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: произвольная программа. Валиева – Черная пантера и другие звезды

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lanfqk
Оценила, Ника 🤗 Удачи в сезоне!
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бу!
Свободнее двигайся, Вероника, танцуй! Хорошая программа.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aporte14
Мне сегодня Ника очень понравилась.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Что же будет когда вкатает?) Думаю трибуны начнут танцевать вместе с Никой. Удачи, даже сейчас все отлично смотрелось.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pennywise
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
И чем КП Петросян была лучше? И там и там: нарезка. Но ПП Жилиной реально зацепила. По сути впервые в женской одиночке ПП, перенасыщенная многооборотными прыжками (их предполагается минимум 4) при этом не сбивается на прыжки, а остается программой.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vilnus
Ответ Nokolay Fomi4ev
Публика визжала! Молодец, Вероничка!
Мне тоже очень понравилась программа. Нике немного раскрепоститься. Очень сосредоточена, эмоции все внутри
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
suda net
Оценила! 👏
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Программы НЕТ. Совсем нет.
Программа ЕСТЬ. Да какая программа-роскошная! На зависть некоторым. Хочется пересматривать
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
У Вероники обе программы такие разные и обе просто супер. Наряды шикарные. Расстарался для Ники тренерский штаб
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ника, ты лучшая! Супер программа!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Ника классно смотрится в этой музыке. Но шлифовки ещӗ много.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ tanya_1111
Хорошо что Нике самой нравится, надеюсь в сезоне раскрепостится, этого немного не хватает, маме и тренерам надо обратить внимание в эту сторону, как то поработать над этим и мне кажется работать надо именно в жизни, а не на льду.
Взять и раскрепоститься нереально. Иногда вообще практически невозможно. У Ники все отлично, главное программу вкатать и все будет супер, не сомневайтесь.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Публика визжала! Молодец, Вероничка!
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Irina29
На неё ставку сделали в этом сезоне, на Муру похоже забили уже.
Соня сама выбрала себе программы, а платья шьёт мама. Кого упрекать? Соня же сказала, что ей комфортно в таких программах
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Удачная музыка для Ники. Она хорошо держит образ. Интересно будет смотреть по ходу сезона, кпк она доводит эту ПП.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k4rmazin2007
Шикарная ПП получилась. И по реакции зрителей на трибунах это было заметно тоже
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СемёнСемёныч
Малышка маленькая прекрасно откатала, такой живчик. Умница.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ответ Леди Брэкнелл
Взять и раскрепоститься нереально. Иногда вообще практически невозможно. У Ники все отлично, главное программу вкатать и все будет супер, не сомневайтесь.
+++
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Хорошо что Нике самой нравится, надеюсь в сезоне раскрепостится, этого немного не хватает, маме и тренерам надо обратить внимание в эту сторону, как то поработать над этим и мне кажется работать надо именно в жизни, а не на льду.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pennywise
Ответ Lapo Elkann
Ну когда все сделает ( 4 четверных ) ,тогда и будет не дискотека , а программа. А четверными никого не удивить . худо бедно , Трусова уже сделала 5 четвеных , к тому же на ОИ.
Программа определяется не числом четвертных прыжков. Вот у Трусовой как раз никакой программы не было, просто ее отсутствие было умело скрыто удачно подобранной музыкой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Как публика поддерживает Веронику, почти так, как Валиеву.
Ника так смущается, но видно что радуется зрителям
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Милена Романова
Никого не смущает плагиат? Спортивная этика должна присутствовать. Хотя бы в одном сезоне не повторять 😕 Аделия и ее дорожка -супер!
Смущает, уже высказывались, что Адель взяла прогу Горицковой, зная от Парсеговых, что будет у Ники. Думали переплюнуть, но не получилось.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Irina29
На неё ставку сделали в этом сезоне, на Муру похоже забили уже.
На Муру не забили. Вы реально думаете, что ей не могут поставить что-то другое и сшить платье не у мамы? Ну хочет так человек сам, что можно сделать? В шоу-то у нее другие партии и костюмы и справляется она отлично.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ Irina29
На неё ставку сделали в этом сезоне, на Муру похоже забили уже.
Муру тренеры очень любят, не надо ничего придумывать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наталья Головченко
Плохо…. Прыжки, когда она их делает, супер. Но все остальное. Никакой энергетики, к сожалению. В зале, все скучали.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий