Вероника Жилина: «Программа еще не совсем вкатанная. Образ под Майкла Джексона очень нравится – надеюсь, публика оценила»

Вероника Жилина заявила, что ей нравится ее образ в произвольной программе.

Жилина выступила на контрольных прокатах с программой под песни Майкла Джексона. Она исполнила каскад с четверным тулупом.

«На тренировках нужно больше работать, программа еще не до конца вкатанная. Для меня большой опыт выступать тут, это придает уверенности.

Образ под Майкла Джексона очень нравится, старалась хорошо выступать, надеюсь, публика оценила», – сказала фигуристка.

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