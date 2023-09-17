Игорь Еременко: «На нашем тренировочном процессе ситуация Кагановской и Ангелопола не сильно отразилась»

Теги сборная России танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Игорь Еременко высказался о работе в группе Анжелики Крыловой.

«Когда в Америке катались, у нас вообще не было пар на льду. Мы приехали сюда, какое-то время покатались с ребятами (Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол), потом у них произошла, скажем, некая ситуация — но на нашем тренировочном процессе это не сильно отразилось.

Безусловно, внутренняя конкуренция — один из факторов двигаться вперед, но не настолько гигантский. Пока еще не знаем, на каких этапах Гран-при России будем выступать», — сказал Еременко

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