Игорь Еременко: «На нашем тренировочном процессе ситуация Кагановской и Ангелопола не сильно отразилась»
Игорь Еременко высказался о работе в группе Анжелики Крыловой.
«Когда в Америке катались, у нас вообще не было пар на льду. Мы приехали сюда, какое-то время покатались с ребятами (Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол), потом у них произошла, скажем, некая ситуация — но на нашем тренировочном процессе это не сильно отразилось.
Безусловно, внутренняя конкуренция — один из факторов двигаться вперед, но не настолько гигантский. Пока еще не знаем, на каких этапах Гран-при России будем выступать», — сказал Еременко.
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