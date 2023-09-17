Игорь Еременко: «Мы пока в России, тренируемся с Крыловой, готовимся к стартам. На каких этапах Гран-при будем выступать, пока не знаем»

Теги сборная России танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Морозов и Еременко ответили на вопрос о возможном возвращении в США.

Фигуристы начали выступать в дуэте в феврале этого года. 

«Пока мы здесь, тренируемся. Пока старты здесь, будем к ним готовиться», – сказал Игорь Еременко.

«У нас обоих была сложная ситуация, но мы встретились и все сложилось, как пазл», – добавила Аннабель Морозов

«Мы пока здесь, тренируемся с Анжеликой Алексеевной Крыловой, готовимся к стартам. Но пока не знаем, на каких этапах Гран‑при России будем выступать», – цитирует Еременко «Матч ТВ».

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2 комментария

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Alla Belova
Эти "пока" через каждое слово звучат очень многообещающе))
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Katerina Sunny
В смысле- пока? Аннабель же говорила, что на весь сезон в России остаются.
А про составы на этапы интересно. Билеты на первый этап уже продают, а составов нет и фигуристы даже не знают, где будут.
+1
0
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