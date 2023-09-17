Игорь Еременко: «Мы пока в России, тренируемся с Крыловой, готовимся к стартам. На каких этапах Гран-при будем выступать, пока не знаем»

Морозов и Еременко ответили на вопрос о возможном возвращении в США.

Фигуристы начали выступать в дуэте в феврале этого года.

«Пока мы здесь, тренируемся. Пока старты здесь, будем к ним готовиться», – сказал .

«У нас обоих была сложная ситуация, но мы встретились и все сложилось, как пазл», – добавила .

«Мы пока здесь, тренируемся с Анжеликой Алексеевной Крыловой, готовимся к стартам. Но пока не знаем, на каких этапах Гран‑при России будем выступать», – цитирует Еременко «Матч ТВ».

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