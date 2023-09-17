Камила Валиева: «Вот бы были мини-курсы «Попробуй жизнь», когда можно было попробовать себя в разных сферах»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о желании стать актрисой.

«Сейчас я учусь в 11 классе. А 17-19 лет – такой возраст, когда можешь научиться всему, чего ты хочешь. Я хочу попробовать и понять, что мне было бы интересно.

Конечно, в данный момент очень большая часть моей жизни – это спорт, но я не прочь попробовать, а как бы я себя чувствовала, например, будучи актрисой. Возможно, я бы поняла, что это не мое. Не знаю…

Вот если бы были такие мини-курсы «Попробуй жизнь», когда можно было попробовать себя в разных сферах и решить, где на самом деле хочется реализоваться.

Мне нравится как хобби заниматься танцами на полу, и я точно буду развивать свое тело, потому что для меня танцы – источник вдохновения. Или развивать какие-то коммуникативные навыки. А еще когда-то я хотела стать психологом… Сейчас у меня такой возраст, когда, повторю, хочется попробовать все, чтобы определиться с выбором», – сказала .

Такую Валиеву мы еще не видели: красное платье и музыка из эротической мелодрамы