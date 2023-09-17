Камила Валиева: «Вот бы были мини-курсы «Попробуй жизнь», когда можно было попробовать себя в разных сферах»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала о желании стать актрисой.

«Сейчас я учусь в 11 классе. А 17-19 лет – такой возраст, когда можешь научиться всему, чего ты хочешь. Я хочу попробовать и понять, что мне было бы интересно.

Конечно, в данный момент очень большая часть моей жизни – это спорт, но я не прочь попробовать, а как бы я себя чувствовала, например, будучи актрисой. Возможно, я бы поняла, что это не мое. Не знаю…

Вот если бы были такие мини-курсы «Попробуй жизнь», когда можно было попробовать себя в разных сферах и решить, где на самом деле хочется реализоваться.

Мне нравится как хобби заниматься танцами на полу, и я точно буду развивать свое тело, потому что для меня танцы – источник вдохновения. Или развивать какие-то коммуникативные навыки. А еще когда-то я хотела стать психологом… Сейчас у меня такой возраст, когда, повторю, хочется попробовать все, чтобы определиться с выбором», – сказала Валиева.

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7 комментариев

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закрыт по беспределу
"Возможно, я бы поняла, что это не мое..."
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И в этом отличие от одной известной проявляльщицы.
Той понять не дано.
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Зиля Бадриева
Журналисты как всегда вытащили фразу из контекста. Ками одна из самых артистичных фигуристок мира, чего стоят образы Уэнсдей и Шаманка. Также она хорошо сыграла в клипе Дмитриенко. А её яркие мэмы обошли все сети.
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Iomov
Балет. Академия русского балета им. А. Я. Вагановой. Вот куда надо Камиле. Тут тебе и танец, и актерство и все что было наработанно за долгие годы в фигурном катании очень даже пригодится. А по окончанию карьеры балерины, сможет стать педагогом (почти психолог). Ну это мое скромное мнение
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Allairina
Желаю Камиле найти то , что ей по-настоящему интересно и подходит, то, что по душе.
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Lapo Elkann
У Валиевой есть главное , чувство такта , доброжелательность , комуникабельность, что ценно в любой профессии.
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papadok
А в чем проблема - бери и пробуй. Армия над головой не висит, времени вагон.
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Maturmalai
Если таких курсов нет, то Камила могла бы их создать. Под школу с ее именем бабки непременно дадут.
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