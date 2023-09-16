Туктамышева показала платье к новой программе: черно-белое со словами на груди
Елизавета Туктамышева показала платье к программе нового сезона.
Фигуристка вышла на тренировку перед контрольными прокатами в черно-белом наряде со словами на груди.
Короткие программы женщины представят сегодня, начало – 15.20 по московскому времени.
Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Валиева перед судом, Косторная в паре с мужем, новый проект Тутберидзе
Ждём прокат)
На трусовское вообще не похоже. Там было из фильма взято.