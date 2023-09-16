Туктамышева показала платье к новой программе: черно-белое со словами на груди

Елизавета Туктамышева показала платье к программе нового сезона.

Фигуристка вышла на тренировку перед контрольными прокатами в черно-белом наряде со словами на груди.

Короткие программы женщины представят сегодня, начало – 15.20 по московскому времени.

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