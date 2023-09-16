Туктамышева показала платье к новой программе: черно-белое со словами на груди

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева показала платье к программе нового сезона.

Фигуристка вышла на тренировку перед контрольными прокатами в черно-белом наряде со словами на груди. 

Короткие программы женщины представят сегодня, начало – 15.20 по московскому времени. 

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36 комментариев

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Лия Романова
задумка с текстом интересная, но в целом платье так себе
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Большое Путешествие Рузика
Чë то Сашкину газету к Круэлле напомнило
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Алеся Ткаченко
Платье на до в программе смотреть.В статичном виде неплохо смотрится
+7
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Аленка_76
Симпатичное платье у Лизы 😍
Ждём прокат)
+7
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Татьяна Вересова
Ничего себе, как необычно. И совершенно нетипично для Лизы. Жду новый номер очень!
+15
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N-fox
Как минимум, это новый, непривычный образ. Как максимум - увидим на льду, как оно будет играть в движении и сочетаться с музыкой.
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Алеся Ткаченко
Началось.То к Заводной птице придирались,типа на медведевское похоже,теперь что-то от Саши углядели?Что,слова на платье?Так они совсем по-другому расположены да и платья у этих фигуристок в целом разные
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Мария Коваленко
Необычное платье, интересно посмотреть как это будет обыграно в программе
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Orange carrot
Пока не очень понятно, но идея интересная.

На трусовское вообще не похоже. Там было из фильма взято.
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Дмитрий Храпунов
Ответ Маргарита В Сафронова
Классное платье. Лизе очень идӗт. Новая цель — прочитать, что написано на платье.
Там написан текст песни под которую она катает.
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Дмитрий Храпунов
У Лизы все по классике - стали адаптировать показательную под короткую и по ходу все поменяли. И пока все не начали ругать платье замечу на полях, что Лиза всё-таки очень индивидуальная и отличается от всех. Это круто
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juliamart
Платье а -ля "школьные годы чудесные") Посмотрим, как с прогой сочетается, а так - прикольно. Аналогов не видела раньше.
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Катэ))
Ответ Оле-Лукойе
В прошлом сезоне было очень красивое к ПП, это, конечно, будто у Саши отжала
Да совсем не похоже
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Алеся Ткаченко
Ответ Perfectooo
До какой степени надо отупеть, чтобы "надо" писать "на до"??
До какой степени надо отупеть,чтобы ошибки с опечатками путать?
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Дмитрий Храпунов
Ответ Алеся Ткаченко
Началось.То к Заводной птице придирались,типа на медведевское похоже,теперь что-то от Саши углядели?Что,слова на платье?Так они совсем по-другому расположены да и платья у этих фигуристок в целом разные
Ну текст на ткани видимо Трусова придумала. Просто и по фасону и по материалам и т.д. нет ничего общего у этих платьев
+2
0
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Orange carrot
Ответ Оле-Лукойе
В прошлом сезоне было очень красивое к ПП, это, конечно, будто у Саши отжала
А Саша отжала у Эммы Стоун?😀
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Arraches
А мне Лиза стала нравится больше , чем раньше . Само катание осталось прежним , а вот « подача материала « заметно улучшилась : программы стали более содержательные и элегантные , костюмы качественнее , со вкусом .
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Соль.
Интересно, но надо ещё в движении посмотреть
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Allairina
Ух-ты какое необычное платье у Лизы!. Жду прокат! Удачи Императрица, и гладкого льда!
+2
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Оле-Лукойе
В прошлом сезоне было очень красивое к ПП, это, конечно, будто у Саши отжала
+8
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nina1212
Ответ Arraches
А мне Лиза стала нравится больше , чем раньше . Само катание осталось прежним , а вот « подача материала « заметно улучшилась : программы стали более содержательные и элегантные , костюмы качественнее , со вкусом .
я тоже с прошлого сезона поменяла отношение к Лизе. И программы, и костюмы более стильные были. И сама Лиза, ее интервью, отношение к соперницам вызывает уважение
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Perfectooo
Ответ Дмитрий Храпунов
Ну текст на ткани видимо Трусова придумала. Просто и по фасону и по материалам и т.д. нет ничего общего у этих платьев
Что значит Трусова придумала, если идея платья из газетных вырезок взята из Круэлы? Или в фильме тоже её идея была?
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Veronika spuria
Пока не поняла...
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Лиана
Какая сильная фигуристка Лиза, везде востребована, медали есть со всех стартов, при чем золотые, но продолжает, не бежит за длинным рублем как все
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svizishlem menotu
интересно
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