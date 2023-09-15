Энберт о деле Валиевой: «Хочется верить, что она адаптировалась к ситуации, прожила все и проработала»

Александр Энберт верит, что дело в CAS не повлияет на подготовку Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.

– Не скажутся ли на выступлении Валиевой ближайшие слушания по допинговому делу, или она уже адаптировалась к происходящему?

– Мне кажется, что уже прошло время. Хочется верить, что она адаптировалась к этой ситуации, прожила все и проработала. Может, произвольная прошлого года помогла ей пропустить все через себя.

Надеюсь, что ближайшие слушания никак не скажутся на ее подготовке и прокатах, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

Контрольные прокаты сборной России с участием Валиевой пройдут 16 и 17 сентября.

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