Энберт о деле Валиевой: «Хочется верить, что она адаптировалась к ситуации, прожила все и проработала»

Теги сборная России допинг CAS Александр Энберт женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Александр Энберт верит, что дело в CAS не повлияет на подготовку Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.

– Не скажутся ли на выступлении Валиевой ближайшие слушания по допинговому делу, или она уже адаптировалась к происходящему?

– Мне кажется, что уже прошло время. Хочется верить, что она адаптировалась к этой ситуации, прожила все и проработала. Может, произвольная прошлого года помогла ей пропустить все через себя.

Надеюсь, что ближайшие слушания никак не скажутся на ее подготовке и прокатах, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

Контрольные прокаты сборной России с участием Валиевой пройдут 16 и 17 сентября.

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6 комментариев

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Аленка_76
Сил Камиле со всем справиться!
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ДИАНА
Камилочка, давай держись !!! МЫ С ТОБОЙ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ❤️❤️❤️
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