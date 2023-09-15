Валуев о судьях в деле Валиевой: «Такой состав вызывает риск ангажированного результата»

Николай Валуев заявил о риске ангажированности в деле Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Судьями по ее допинг-делу назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Конечно, такой состав вызывает риск ангажированного результата – он в таких делах всегда есть. Само дело Валиевой рискованное с точки зрения нечестного результата», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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