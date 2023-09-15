Валуев о судьях в деле Валиевой: «Такой состав вызывает риск ангажированного результата»

Теги Николай Валуев сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Николай Валуев заявил о риске ангажированности в деле Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Судьями по ее допинг-делу назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Конечно, такой состав вызывает риск ангажированного результата – он в таких делах всегда есть. Само дело Валиевой рискованное с точки зрения нечестного результата», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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23 комментария

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Ебздрогыч
Нужны судьи из КНДР, Эритреи и Белоруссии, только они смогут объективно и непредвзято рассмотреть это дело!
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banchik1
Действительно, нет никого из Басманного суда, просто возмутительно!
+12
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Дристун
понеслась....
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Alex_V69
Ответ Ебздрогыч
Нужны судьи из КНДР, Эритреи и Белоруссии, только они смогут объективно и непредвзято рассмотреть это дело!
Причем объективным может быть только оправдательный результат. По российским спортсменам обвинительное решение суда однозначно означает политическую ангажированность. Пора Валуеву внести в ГосДуму соответствующий законопроект.
+6
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Туц
Опросы пошли. Соломинку стелят
+7
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KMR
Только вот российские олигархи всегда доверяли лондонским судьям,а не своим. Вот же неувязочка
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Realist2022
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Ответ Ебздрогыч
Нужны судьи из КНДР, Эритреи и Белоруссии, только они смогут объективно и непредвзято рассмотреть это дело!
Думаю, если бы даже состав был таким: китаец, венгр, турок, то Валуев не заявлял бы ничего насчёт ангажированности
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Viks
Даже Валуев чует...
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Alex1104
При всем прочем: присутствие американца немного удивляет. Он представитель прямо заинтересованной страны.
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Александр Шульгин
Ответ encaro_one
Так же как и случае вратаря Федотова, федерация получит из прокуратуры предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и обязана будет допустить мадам на внутренние соревнования
Это разные вещи, допинг это более серьезно если это будет это полный разрыв отношений не только в фигурном катание,та во всем спорте и на всегда.
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Александр Шульгин
Пошло, и это только начало уже все поняли что будет максимально строгий приговор
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Татьяна Вересова
Да это театрализованное представление, которое они называют судом, ни на что не влияет. Все уже решено там
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Ir_rish
Интересно, какой состав считался бы не ангажированным?
Россиянин, казахстанец и грузин?
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Магомед Саид Амирханов
А медали дадут после всех этих замечаний
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Большое Путешествие Рузика
Надо же какое трудное слово Валуев выучил - ангажированного...
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Anatiana
Дело провальное, можно не ждать объективности.
Давно пора выйти из всех подпиндосских организаций
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encaro_one
Ответ Александр Шульгин
Самое интересное будет что будет делать наша федерация после того как Валиева получит по максимуму. Есть большой шанс что не признают и значит разорвут все отношения с международными организациями. Может это дело и приведет к чему-то хорошему с моей точки зрения надо создавать свою структуру постепенно, да это может занять десятелетия но вернутся уже в прошлое не получится.
Так же как и случае вратаря Федотова, федерация получит из прокуратуры предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и обязана будет допустить мадам на внутренние соревнования
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Jessi
Ответ Александр Шульгин
Самое интересное будет что будет делать наша федерация после того как Валиева получит по максимуму. Есть большой шанс что не признают и значит разорвут все отношения с международными организациями. Может это дело и приведет к чему-то хорошему с моей точки зрения надо создавать свою структуру постепенно, да это может занять десятелетия но вернутся уже в прошлое не получится.
Я тоже думаю, что не признают. Тогда будет перераспределение всех результатов в прошлом сезоне.
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Назар Игорь
Валуева больше устроили бы Тарасова, Плющенко и Навка.
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