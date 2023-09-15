Лакерник об арбитрах в деле Валиевой: «Надеюсь, CAS будет руководствоваться не политическими соображениями, а юридическими»

Теги сборная России допинг Александр Лакерник CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Лакерник надеется, что политика не повлияет на дело Камилы Валиевой.

26-28 сентября фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. Арбитрами назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Рассуждать на эту тему (национальности арбитров – Sports.ru) можно сколько угодно. Предполагается, что эти люди независимые и что они будут следовать юридическим нормам, а не соображениям, из какой они страны.

Надеюсь, что CAS, принимая решение, будет руководствоваться не политическими соображениями, а юридическими. Выбор арбитров может вас напрягать, но мы на него никак повлиять не можем.

Это все-таки суд, хоть и спортивный. Там сидят юристы, которые должны принимать решение исходя из юридических норм, а не из чего-то другого. Надеемся на справедливый суд и решение», – сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира.

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7 комментариев

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Белые Росы
Это Лакерник заговорил о честном судействе? Прям анекдот какой-то.
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Татьяна Вересова
Да нет там никакой надежды на объективность
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Viks
«Надеюсь, CAS будет руководствоваться не политическими соображениями, а юридическими» --- Тогда бан 4 года, чисто юридически.
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Nokolay Fomi4ev
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А ты какими соображениями руководствовался, пока был на посту в ISU? Как подсобить Тутберидзе и потом вместе поделить бабки?
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Elena Savanuk
Надежда умирает последней...
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