Тарасова о деле Валиевой: «Главное, чтобы арбитр был честный, а кто он – американец, немец, француз, папуас – не имеет значения»
Татьяна Тарасова оценила состав арбитров в деле Камилы Валиевой.
26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
«Я не понимаю, при чем тут американский судья. Они тоже бывают хорошие. Главное, чтобы арбитр был честный, а кто он по национальности – американец, немец, француз, хоть папуас – не имеет значения. В этом деле, так уж вышло, нет незаинтересованных сторон. Нужно отталкиваться от того, что есть», – сказала заслуженный тренер СССР в комментарии «Советскому спорту».
«Если судья честный – неважно он американец, француз или русский. Они будут одинаково честные. А если нечестные, то нечестные», – цитирует Тарасову «СЭ».
В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира.
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Здесь проблема в том, что законодательство wadа конкретно хромает в отношении санкций, наказания, отстранений в отношении детей до 16, а решение им тем не менее надо принять. В итоге четких законов нет, и как тут правильно и честно-вопрос спорный.
не в нашем мире)