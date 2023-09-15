Тарасова о деле Валиевой: «Главное, чтобы арбитр был честный, а кто он – американец, немец, француз, папуас – не имеет значения»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила состав арбитров в деле Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Я не понимаю, при чем тут американский судья. Они тоже бывают хорошие. Главное, чтобы арбитр был честный, а кто он по национальности – американец, немец, француз, хоть папуас – не имеет значения. В этом деле, так уж вышло, нет незаинтересованных сторон. Нужно отталкиваться от того, что есть», – сказала заслуженный тренер СССР в комментарии «Советскому спорту».

«Если судья честный – неважно он американец, француз или русский. Они будут одинаково честные. А если нечестные, то нечестные», – цитирует Тарасову «СЭ».

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира.

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9 комментариев

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Татьяна Вересова
Опять вижу в заголовке "Тарасова", уже начинает глаз подергиваться
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Grads
Вспомнился Дональд Трамп. Если решения в его пользу, то все это честно и справедливо, а если нет, то беззаконие и фальсификация.
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Сергей Денисов
Тарасова тоже туда...что значит честность? это юридическая норма?
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Сергей Денисов
по Тарасовой надо было российского включить)))
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stalkers111
да где ж и когда вы видели честных судей? риторический вопрос
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Alina66
Американец ее в свое время до олимпийских игр и допустил, так что она права.
Здесь проблема в том, что законодательство wadа конкретно хромает в отношении санкций, наказания, отстранений в отношении детей до 16, а решение им тем не менее надо принять. В итоге четких законов нет, и как тут правильно и честно-вопрос спорный.
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Лия Романова
«если судья честный» - оксюморон
не в нашем мире)
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Viks
Честный папуас?
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Anatiana
Ответ Сергей Денисов
Тарасова тоже туда...что значит честность? это юридическая норма?
Что значит юридическая норма? Сегодня она приравнивается к русофобии
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