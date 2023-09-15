Юрист Анцелиович о Валиевой в CAS: «Главное, что она готова отвечать на вопросы. Ее физическое отсутствие никак не может повлиять на исход дела»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист высказалась об участии Камилы Валивой на слушаниях в CAS.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.

«Мы всегда советуем, чтобы спортсмен лично был на слушаниях, это всегда только приветствуется, поскольку демонстрирует арбитрам открытость и честность спортсмена, готовность к сотрудничеству. Но после пандемии практически все заседания проходят в таком режиме, к этому привыкли.

И потом, сейчас туда достаточно проблематично и дорого лететь – временные и финансовые издержки не окупаются личным присутствием. Самое главное, что она готова отвечать на вопросы и станет участником заседания. Так что ее физическое отсутствие в зале заседаний никак не может повлиять на исход дела», – сказала юрист Анна Анцелиович.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира.

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21 комментарий

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LSV
Ответ Realist2022
Физическое отсутствие как раз и говорит о том, что Валиева будет отвечать так, как ей скажет Тутберидзе, которая будет сидеть рядом и в видео не попадёт. И тут Валиева, а может и её мама Алсу, проявили слабость. Надо было ехать на заседание, выступить физически, ЧЕСТНО всё рассказать.
Зачем всё так усложнять? На самом деле Тутберидзе переоденется в Валиеву и будет отвечать на вопросы вместо нее. Неужели непонятно, что именно из-за этого присутствие будет удаленным?
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Ridl
Раз она заявилась туда, значит готова.
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asusp527
Ответ vanessa2021
Я уверена, что сама Камила в любом случае ничего не знает. Ее мама может знать.
Мама знает точно, без согласия родителей несовершеннолетним ничего не дают.
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Realist2022
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Физическое отсутствие как раз и говорит о том, что Валиева будет отвечать так, как ей скажет Тутберидзе, которая будет сидеть рядом и в видео не попадёт.
И тут Валиева, а может и её мама Алсу, проявили слабость. Надо было ехать на заседание, выступить физически, ЧЕСТНО всё рассказать.
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Realist2022
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Ответ Ridl
Раз она заявилась туда, значит готова.
Если бы заявилась, то поехала бы сама и присутствовала физически.
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Дристун
Ответ vanessa2021
Я уверена, что сама Камила в любом случае ничего не знает. Ее мама может знать.
в смысле не знает??? не знает что она в рот кладет??
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Ridl
Ответ Realist2022
Если бы заявилась, то поехала бы сама и присутствовала физически.
Я более чем уверена что она сама заявилась. Туда нужно ехать за день до суда. Дело в том что Камила не хочет нарушать тренировочный процесс. 4 дня суда, перелёты...это минимум неделя без тренировок
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Виталий
Ответ Realist2022
Физическое отсутствие как раз и говорит о том, что Валиева будет отвечать так, как ей скажет Тутберидзе, которая будет сидеть рядом и в видео не попадёт. И тут Валиева, а может и её мама Алсу, проявили слабость. Надо было ехать на заседание, выступить физически, ЧЕСТНО всё рассказать.
зачем? из состава судей видно, что решение УЖЕ принято: все представители спонсоров украинских нацистов и террористов, только их самих среди судеек не хватает
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asusp527
А присутствие делу не поможет, забыла добавить она.
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Татьяна Вересова
Кто-то действительно считает, что факт приезда Камилы лично хоть на что-нибудь бы повлиял?..
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chespo
Ответ Ridl
Я более чем уверена что она сама заявилась. Туда нужно ехать за день до суда. Дело в том что Камила не хочет нарушать тренировочный процесс. 4 дня суда, перелёты...это минимум неделя без тренировок
Если будет дисквалификация, то тренировочный процесс тоже под запретом.
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Дристун
Ответ chespo
Если будет дисквалификация, то тренировочный процесс тоже под запретом.
кто это будет контролировать?
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Дристун
Ответ плюшевая Ракета
А кто должна была на Европу и Олимпиаду ехать, нукось?
ну наверное тот кто 4 место занял.... Только вот не нужно сейчас версий, что тукта подсыпала допинг Камилле
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плюшевая Ракета
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Ответ Дристун
ну наверное тот кто 4 место занял.... Только вот не нужно сейчас версий, что тукта подсыпала допинг Камилле
А кто посыпалис? Кто подставил кролика Роджера?
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