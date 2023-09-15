Юрист Анцелиович о Валиевой в CAS: «Главное, что она готова отвечать на вопросы. Ее физическое отсутствие никак не может повлиять на исход дела»

Спортивный юрист высказалась об участии Камилы Валивой на слушаниях в CAS.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.

«Мы всегда советуем, чтобы спортсмен лично был на слушаниях, это всегда только приветствуется, поскольку демонстрирует арбитрам открытость и честность спортсмена, готовность к сотрудничеству. Но после пандемии практически все заседания проходят в таком режиме, к этому привыкли.

И потом, сейчас туда достаточно проблематично и дорого лететь – временные и финансовые издержки не окупаются личным присутствием. Самое главное, что она готова отвечать на вопросы и станет участником заседания. Так что ее физическое отсутствие в зале заседаний никак не может повлиять на исход дела», – сказала юрист Анна Анцелиович.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира.

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