Горбачева перед контрольными прокатами: «Новые эмоции, новые впечатления. Спасибо всем, кто поддерживает»

Алина Горбачева рассказала о своих эмоциях перед началом контрольных прокатов .

«Мой новый сезон начинается в Новогорске с контрольных прокатов взрослой сборной. Новые эмоции, новые впечатления. Я счастлива быть здесь! Спасибо всем, кто поддерживает», – написала фигуристка в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Горбачева стала чемпионкой России среди юниорок. Контрольные прокаты взрослой сборной России пройдут 16 и 17 сентября.

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