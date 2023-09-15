Горбачева перед контрольными прокатами: «Новые эмоции, новые впечатления. Спасибо всем, кто поддерживает»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева рассказала о своих эмоциях перед началом контрольных прокатов .

«Мой новый сезон начинается в Новогорске с контрольных прокатов взрослой сборной. Новые эмоции, новые впечатления. Я счастлива быть здесь! Спасибо всем, кто поддерживает», – написала фигуристка в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Горбачева стала чемпионкой России среди юниорок. Контрольные прокаты взрослой сборной России пройдут 16 и 17 сентября.

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
главное не убежать прямо с прокатов
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Спасибо за пиар
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Только без черного пиара пожалуйста.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ AAPolyansky
главное не убежать прямо с прокатов
👍
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Топорная работа, мадам Федченко.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Посмотрел видео жеребьевки из Новогорска - Горбачева не на 12 выглядит, как сказала Медведева, а на все 10. Десятилеткой выглядит в свои 16. И вид, как у узницы концлагеря, даже у Тутберидзе фигуристки более здоровыми внешне выглядят. Но главное всем показывать, что всё хорошо.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Горбачёва самая худая из фигуристок. Невероятно, но факт.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Jessi
Горбачёва призывала соперниц не радоваться. Наверное, жахнет квадами.
Хорошо. Я носки для нее приготовил, кидать на лед буду, но только если квады будут.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Иван Иванов
квады будут на кп? или только проги пока?
Горбачёва призывала соперниц не радоваться. Наверное, жахнет квадами.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Поешь, деточка.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ nina1212
началось! Новый объект для хейта?
Тренеру же очень хотелось пиара, вот получила. А уж то, что он черный...собственная недоработка.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Nokolay Fomi4ev
Поешь, деточка.
Кто даст-то? Федченко наверняка рядом.Если только украдкой, под одеялом.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алина Иванова
Ответ Kovka Gnutik
Тем, кто здесь напирает на худобу Горбачёвой, хочу напомнить, про кого в своё время говорили "Покормите девочку". Про Щербакову!
Щербакова выглядела лучше и здоровее
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алина Иванова
Ответ Nokolay Fomi4ev
Посмотрел видео жеребьевки из Новогорска - Горбачева не на 12 выглядит, как сказала Медведева, а на все 10. Десятилеткой выглядит в свои 16. И вид, как у узницы концлагеря, даже у Тутберидзе фигуристки более здоровыми внешне выглядят. Но главное всем показывать, что всё хорошо.
Так не Медведева сказала, а так было написано в объявлении о поиске "выглядит на 12-13 лет"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ наталья Головченко
Товарищ Родина, приоденьте лучше Жилину и займитесь ее внешностью, а не Горбачевой. Отстаньте уже и не завидуйте Федченко. Продолжайте петь оды Академии. Тем лучше будет и удачнее, для всех остальных!
Товарищ Федченко, поставьте уже свое фото на аву этого аккаунта и верните родителям их ребенка)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Мурманчанин37
Худее Муравьевой из фурасемидного штаба?
Муравьева то как раз нормально выглядит - наиболее взросло из всех своих ровесниц. А вот Щ в свои "взрослые" сезоны побила все рекорды по худобе - шкрябающий по льду скелетик. Ну а когда она мертвая в короткой вдруг чудесно ожила в произвольной на ЧР 20/21, до сих пор вызывает подозрения у всех зрителей того ЧР.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий