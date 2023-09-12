Тарасова о том, что Федченко назвала себя виноватой в побеге Горбачевой: «Абсолютно нужные слова, правильный поступок по всем статьям»
Тарасова считает правильным, что Федченко взяла на себя вину за побег Горбачевой.
16-летняя фигуристка Алина Горбачева – подопечная Софьи Федченко – пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров.
После этого спортсменка заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.
Тренер фигуристки сегодня заявила в интервью: «В поступке Алины считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт – бытовой, не имеющий отношения к спорту».
«Абсолютно нужные слова со стороны Федченко, правильный поступок по всем статьям», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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