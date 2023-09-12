Тарасова о том, что Федченко назвала себя виноватой в побеге Горбачевой: «Абсолютно нужные слова, правильный поступок по всем статьям»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тарасова считает правильным, что Федченко взяла на себя вину за побег Горбачевой.

16-летняя фигуристка Алина Горбачева – подопечная Софьи Федченко – пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров.

После этого спортсменка заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

Тренер фигуристки сегодня заявила в интервью: «В поступке Алины считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт – бытовой, не имеющий отношения к спорту». 

«Абсолютно нужные слова со стороны Федченко, правильный поступок по всем статьям», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

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2 комментария

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Ирина Ларина
Сортс, не спи. Алину с Софьей уже обсудили вдоль и поперек.
Там Василисе партнера нашли)
+3
0
+3
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Татьяна Вересова
Конечно, правильно. Только раньше надо было.
0
0
0
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