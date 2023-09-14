Тарасова о компенсации в случае неучастия в Олимпиаде: «Правильное решение. Спортсменов нужно поддержать»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 деньги Фигурное катание

Татьяна Тарасова одобрила идею компенсаций спортсменам за неучастие в Олимпиаде.

– Конечно, правильное решение компенсировать неучастие. Спортсменов нужно поддержать.

– А тренеров, которых зачастую забывают?

– Нужно написать и про спортсменов, и про тренеров. Про тренеров не нужно забывать, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Кандидаты в сборную России получат компенсацию в случае неучастия в Олимпиаде: 500 тысяч рублей – чемпионы предыдущих Игр, 150 тысяч – участники

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18 комментариев

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Елена Назырова
Пенсионеров конечно не надо??? Если не хватает им, то может пойдут поработают для разнообразия
+12
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Ебздрогыч
А ничего, что они и так на полном гособеспечении сидят и получают нехилые призовые за первенства водокачки?
+11
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+11
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mtoo
Всё лето фото из Дубая и Мальдив смотрели... Ещё их поддержать нужно?)
+7
0
+7
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Olga.t
Ну конечно, спортсмены - самая незащищённая категория населения))
Находятся на гос. обеспечении, участвуют в шоу, где гонорары вызывают шок, отдыхают в Эмиратах... Давайте пожалеем бедняжек.
+5
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Девушка Безимени
да ладна
пусть мобилизуются
+4
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Brokkoli
Надо дать всем желающим возможность выступать за другую страну, оставшихся в массовый спорт тренерами и в шоу, самых упертых - на игры дружбы и никаких компенсаций
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ЛисаАлиса78
Конечно! Ничего, что за лето бензин 14 раз дорожает, давайте ещё миллионы раздадим просто так
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miladoc1
Ну зачем печатать этот бред?!
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Lammas
"Подходящее" время для подобных высказываний...

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fewral
Само по себе как-то нелепо звучит: компенсация за неучастие.)
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Bartez1986
давайте поддержим их охрененным ростом цен на бензин
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Александр Скворцов
ТАТ как всегда безоговорочно поддерживает любое решение, которое поступает сверху.
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mtoo
Ответ Елена Назырова
Пенсионеров конечно не надо??? Если не хватает им, то может пойдут поработают для разнообразия
Вот именно!
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Татьяна Вересова
Спортсменов нужно допустить до международных соревнований без всяких условий и оговорок. Тогда и поддерживать не придется.
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Татьяна Вересова
Уже третья новость с Татьяной Анатольевной за час. Неужели больше некого спросить?..
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shickana
Ответ Татьяна Вересова
Уже третья новость с Татьяной Анатольевной за час. Неужели больше некого спросить?..
Подозреваю, ее и не спрашивают - тупо ответы придумывют на собственные вопросы.
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Татьяна Вересова
Ответ shickana
Подозреваю, ее и не спрашивают - тупо ответы придумывют на собственные вопросы.
Возможно, звонят со списком пунктов из 20ти
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