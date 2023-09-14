Тарасова о компенсации в случае неучастия в Олимпиаде: «Правильное решение. Спортсменов нужно поддержать»
Татьяна Тарасова одобрила идею компенсаций спортсменам за неучастие в Олимпиаде.
– Конечно, правильное решение компенсировать неучастие. Спортсменов нужно поддержать.
– А тренеров, которых зачастую забывают?
– Нужно написать и про спортсменов, и про тренеров. Про тренеров не нужно забывать, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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Находятся на гос. обеспечении, участвуют в шоу, где гонорары вызывают шок, отдыхают в Эмиратах... Давайте пожалеем бедняжек.
пусть мобилизуются
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