Тарасова о компенсации в случае неучастия в Олимпиаде: «Правильное решение. Спортсменов нужно поддержать»

Татьяна Тарасова одобрила идею компенсаций спортсменам за неучастие в Олимпиаде.

– Конечно, правильное решение компенсировать неучастие. Спортсменов нужно поддержать.

– А тренеров, которых зачастую забывают?

– Нужно написать и про спортсменов, и про тренеров. Про тренеров не нужно забывать, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Кандидаты в сборную России получат компенсацию в случае неучастия в Олимпиаде: 500 тысяч рублей – чемпионы предыдущих Игр, 150 тысяч – участники

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