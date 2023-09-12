Татьяна Тарасова: «Будем вместе с Матыциным надеяться, что россиян допустят до Олимпиады без декларации. Думаю, ее никто не будет подписывать»

Тарасова надеется, что россиян допустят к Олимпиаде без подписания деклараций.

«Допускаем, что часть наших спортсменов поучаствуют в Олимпиаде. Но без подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства», – заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Будем вместе с министром спорта надеяться, что россиян допустят до Олимпиады без декларации. Думаю, ее никто не будет подписывать.

Не знаю, кто и где про это говорит. Но, наверное, Матыцин больше знает, поэтому надо ему довериться в первый и последний раз», – сказала .