Татьяна Тарасова: «Будем вместе с Матыциным надеяться, что россиян допустят до Олимпиады без декларации. Думаю, ее никто не будет подписывать»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 Политика Фигурное катание

Тарасова надеется, что россиян допустят к Олимпиаде без подписания деклараций.

«Допускаем, что часть наших спортсменов поучаствуют в Олимпиаде. Но без подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства», – заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Будем вместе с министром спорта надеяться, что россиян допустят до Олимпиады без декларации. Думаю, ее никто не будет подписывать.

Не знаю, кто и где про это говорит. Но, наверное, Матыцин больше знает, поэтому надо ему довериться в первый и последний раз», – сказала Татьяна Тарасова.

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3 комментария

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fewral
Татка от телефона вообще отходит или нет?)
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Самая цитируемая и вообще недура
Ага, а еще без личного телефона, обуви, одежды и т. п. Выдадут пижаму в полоску и номерок на руке набьют. И экономия российскому бюджету на форме будет, опять же, никаких босков.
Прекратите ей звонить в маразме человек.
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Olga.t
"Надо довериться Матыцину в первый и последний раз".

)))
Что это было??
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