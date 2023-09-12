Короткая программа Чха Чжун Хвана поставлена под «Маскарад» Хачатуряна, в произвольной – саундтрек к «Бэтмену»
Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван объявил музыку для новых программ.
Сюжет о новых программах серебряного призера ЧМ-2023 показал телеканал SBS.
Короткая программа Чха поставлена под «Вальс» из сюиты Арама Хачатуряна «Маскарад». В произвольной фигурист будет кататься под саундтрек к фильму «Бэтмен».
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Фрагменты программ выглядят здорово! В последние годы все его программы выглядят здорово, впрочем. :) Надеюсь, не сбавит оборотов в новом сезоне и поборется за самые высокие места на главных стартах.
https://www.youtube.com/watch?v=iVR5gkcTXag