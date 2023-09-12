Короткая программа Чха Чжун Хвана поставлена под «Маскарад» Хачатуряна, в произвольной – саундтрек к «Бэтмену»

Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван объявил музыку для новых программ.

Сюжет о новых программах серебряного призера ЧМ-2023 показал телеканал SBS.

Короткая программа Чха поставлена под «Вальс» из сюиты Арама Хачатуряна «Маскарад». В произвольной фигурист будет кататься под саундтрек к фильму «Бэтмен».

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS