Короткая программа Чха Чжун Хвана поставлена под «Маскарад» Хачатуряна, в произвольной – саундтрек к «Бэтмену»

Теги сборная Южной Кореи мужское катание Чха Чжун Хван Фигурное катание

Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван объявил музыку для новых программ.

Сюжет о новых программах серебряного призера ЧМ-2023 показал телеканал SBS.

Короткая программа Чха поставлена под «Вальс» из сюиты Арама Хачатуряна «Маскарад». В произвольной фигурист будет кататься под саундтрек к фильму «Бэтмен».

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11 комментариев

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Mariaku
Какие у Джуни руки в тех фрагментах "Маскарада", которые показали! Надеюсь, и в целом новые программы любимого фигуриста будут на уровне бомбических Джексона и Бонда прошлого сезона! Джуни катается блистательно, а бауэр у него просто не хуже, чем у топовых фигуристок. Вот уж кто по делу занимает место на подиуме в современном мо и без старших зубцовых квадов! Но и два разных квада, триксель и коварный риттовый каскад всё же тоже исполняются стабильно и чисто.
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Лия Романова
интересно посмотреть будет, Джун яркий и выразительный
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Mikhail Lopatin
Ничего себе, к концу дня спортс таки добрался до новости о серебряном призере ЧМ! :)
Фрагменты программ выглядят здорово! В последние годы все его программы выглядят здорово, впрочем. :) Надеюсь, не сбавит оборотов в новом сезоне и поборется за самые высокие места на главных стартах.
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Gemma157
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Хороший фигурист. Еще бы контент посложнее прыгал. А то сольные младшие квады в наяале программ..
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Allairina
Ответ Лия Романова
интересно посмотреть будет, Джун яркий и выразительный
Да, он очень выразительно катается, мне тоже интересно будет посмотреть.
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Алина Иванова
Интересно будет посмотреть, ждём!!!
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Vera Goncharova
вот это да, Джун под Маскарад. интересно, интересно.
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Katerina Sunny
Джуня заявлен в конце сентября на Непелу.
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Мурманчанин37
Кстати о маскараде от Чха
https://www.youtube.com/watch?v=iVR5gkcTXag
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katanie-na-ldu
Вот это новость, так новость, всем новостям новость! Предвкушается что-то невероятное и неочевидное от Чжуна. Надеюсь по степени выразительности будет как минимум на уровне с прошлосезонными постановками.
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