Анастасия Скопцова: «У нас с Алешиным не было никаких контрактов. Все понимают: если для результата требуются затраты, мы их поделим»

Фигуристка Анастасия Скопцова рассказала о распределении расходов в дуэте.

«Как только ты попадаешь в сборную, почти все затраты берет на себя федерация. До этого уровня мы, конечно, все оплачивали: коньки, лезвия, костюмы, поездки на соревнования, приглашенных специалистов. Все затраты мы с Кириллом ( ) делили пополам. Если ехали на соревнования, то каждый, естественно, платил сам за себя.

Между нами не было никаких контрактов. Вот вы, когда идете с подружкой в ресторан, заключаете с ней контракт о совместной оплате счета? Так и здесь: все понимают, что мы пара, у нас общий результат, и, если для его достижения требуются затраты, мы их поделим.

Знаю, что бывают сложности, когда семьи у партнеров с разным достатком. Кто-то может себе позволить эти затраты, а кто-то – нет. Но в таком случае обычно урезают общие расходы пары. Нет такого, что один партнер платит за другого. По крайней мере, мне такие примеры не встречались.

Если пара получает призовые, они также делятся поровну между партнерами, за вычетом определенного процента тренеру. Но это уже индивидуальная договоренность с тренером, в каждой группе своя», – отметила .

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