Татьяна Тарасова: «Не знаю, наступит ли время, когда наши фигуристы начнут зарабатывать как футболисты. Работаю уже 55 лет, и дело с зарплатами не двигается»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала фигуристку Анастасию Скопцову, которая высказалась о зарплатах в футболе и фигурном катании.

«Мне обидно, что я, фигуристка хорошего среднего уровня, никогда не смогла получать столько, сколько наши футболисты или хоккеисты», – заявила Скопцова.

«Солидарна ли я с Анастасией Скопцовой? Да, это правда.

Фигуристы действительно намного меньше зарабатывают. Я работаю уже 55 лет, и никак не двигается дело с зарплатами.

Не знаю, наступит ли такое время, когда наши фигуристы начнут зарабатывать столько же, сколько футболисты и хоккеисты», – сказала Тарасова.