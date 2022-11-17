Татьяна Тарасова: «Не знаю, наступит ли время, когда наши фигуристы начнут зарабатывать как футболисты. Работаю уже 55 лет, и дело с зарплатами не двигается»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала фигуристку Анастасию Скопцову, которая высказалась о зарплатах в футболе и фигурном катании.
«Мне обидно, что я, фигуристка хорошего среднего уровня, никогда не смогла получать столько, сколько наши футболисты или хоккеисты», – заявила Скопцова.
«Солидарна ли я с Анастасией Скопцовой? Да, это правда.
Фигуристы действительно намного меньше зарабатывают. Я работаю уже 55 лет, и никак не двигается дело с зарплатами.
Не знаю, наступит ли такое время, когда наши фигуристы начнут зарабатывать столько же, сколько футболисты и хоккеисты», – сказала Тарасова.
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