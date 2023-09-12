Анастасия Скопцова: «Главное в танцах – хорошие взаимоотношения с партнером. Если не ладите, будет сложно добиться результата»

Теги сборная России танцы на льду Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Фигурное катание

Анастасия Скопцова рассказала, как отношения в дуэте влияют на результат.

«В детстве очень велика роль семьи. Мои родители, например, по-прежнему общаются с родителями Кирилла, хотя мы уже завершили спортивную карьеру. А были истории, когда хорошие пары распадались только из-за того, что мамам не удавалось найти общий язык.

Вообще, главное в танцах – хорошие взаимоотношения с партнером. Вы можете быть божественны на льду, но, если не ладите между собой, будет очень сложно добиться результата.

Можно быть не самыми талантливыми, но работать не покладая рук – и результат будет выше. Это наша история с Кириллом. Мы были очень дружными и трудолюбивыми.

Знаю примеры, когда пары остро конфликтовали, но при этом добивались выдающихся результатов. Но это подразумевает огромную работу тренера. Удержать вместе пару, которая не ладит между собой – это уникальный тренерский опыт, божий дар, если хотите. Такое удается единицам», – рассказала Скопцова.

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2 комментария

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Маргарита В Сафронова
Таец-это и есть взаимоотношение с партнӗром. Какое взаимное отношение, такой и танец.
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Mion
Мне очень нравился Алешин как танцор. Видно было, что парень понимает, что делает. Настя тоже была яркая, но во взрослых она очевидно Кирилла переросла. Жалко.
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