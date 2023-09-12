Анастасия Скопцова: «Если бы кто-то создал специальный «Тиндер» для поиска партнера в фигурном катании – это был бы успех»

Теги сборная России танцы на льду Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Фигурное катание

Анастасия Скопцова рассказала о нехватке юношей в танцах на льду.

«Я даже представить не могу, что подхожу к папе с предложением отдать младшего брата в фигурное катание. Папа скажет: «Насть, ты чего? Есть же хоккей, бокс, борьба, футбол, еще масса всего...» 8 или 9 родителей из 10 считают, что для мальчика естественней играть в хоккей или футбол, а не заниматься фигурным катанием.

Добавим к этому организационные сложности. Во многих российских регионах даже катка нет, а при его наличии – времени всем тренировочным группам не хватает. Плюс очень дорогие коньки, лезвия, необходимость постоянно сопровождать ребенка...

Посмотрите протоколы с завершившегося на днях открытого чемпионата Москвы. По программе первого спортивного разряда у девочек было 17 участниц, а у мальчиков – 8. Из этих детей максимум процентов 5-10 могут спустя какое-то время гипотетически оказаться в танцах. Сколько получается?

А ведь нужно, чтобы будущий партнер подходил тебе не только по росту, но и по длине шага, длине рук, возрасту... Большой дефицит мальчиков ощущается лет до 15. А вот уже на высоком уровне возникает и проблема с партнершами. Бывают случаи, когда отличный парень долго катается один и ищет подходящую партнершу.

Мне повезло: за всю карьеру я почти не каталась без партнера. Я перешла из одиночного катания к конкретному мальчику, а потом, когда с ним рассталась, мама через два дня нашла объявление от родителей Кирилла (Алешина). Мы встали вместе и больше десяти лет прокатались.

Где вообще ищут партнеров? Самый очевидный путь – форумы на различных сайтах. Есть отдельный форум для поиска партнера за границей. Существует ли специальный «Тиндер» для поиска партнера по паре? Ха-ха, если бы его кто-то создал – думаю, это был бы успех!» – сказала Скопцова.

Изнанка фигурки: за что платят в дуэтах, почему не хватает мальчиков и есть ли тиндер для поиска партнера?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Такие же сложности и в спортивных танцах... Сразу подумалось о Василисе. Хочется надеяться, что спортсменка такого уровня не остается без достойного партнера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Порядка.нет
Если так плохо с парнями, отчего свободного Чиризано на кусочки не разорвали??!
На "тиндеры" надейся, да Сам не плошай....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий