Lombardia Trophy. Кагияма, Торгашев, Эгадзе, Йошиока, Пулкинен выступят с произольными программами
10 сентября на турнире Lombardia Trophy мужчины покажут произвольные программы.
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 16.40 по московскому времени.
Первая разминка
1. Макар Сунцев (Финляндия)
2. Корнел Витковский (Польша)
3. Милош Витковский (Польша)
4. Андрей Кокура (Украина)
Вторая разминка
5. Георгий Рештенко (Чехия)
6. Камден Пулкинен (США)
7. Арлет Леванди (Эстония)
8. Ландри ле Ме (Франция)
Третья разминка
9. Никита Старостин (Германия)
10. Нозому Йошиока (Япония)
11. Ника Эгадзе (Грузия)
12. Эндрю Торгашев (США)
13. Юма Кагияма (Япония)
Положение после короткой программы
1. Юма Кагияма (Япония) – 91,47
2. Эндрю Торгашев (США) – 86,41
3. Ника Эгадзе (Грузия) – 78,75
4. Нозому Йошиока (Япония) – 70,07
5. Никита Старостин (Германия) – 69,30
6. Ландри ле Ме (Франция) – 66,01
7. Арлет Леванди (Эстония) – 64,75
8. Камден Пулкинен (США) – 62,96
9. Георгий Рештенко (Чехия) – 60,85
10. Андрей Кокура (Украина) – 55,23
11. Милош Витковский (Польша) – 50,42
12. Корнел Витковский (Польша) – 47,17
13. Макар Сунцев (Финляндия) – 43,42
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии
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