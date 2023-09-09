Lombardia Trophy. Кагияма, Торгашев, Эгадзе, Йошиока, Пулкинен выступят с произольными программами

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Германии сборная Чехии сборная Финляндии сборная Украины мужское катание сборная Эстонии Lombardia Trophy сборная Грузии сборная Польши Эндрю Торгашев Камден Пулкинен Юма Кагияма Никита Старостин Ника Эгадзе Нозому Йошиока Макар Сунцев Арлет Леванди Георгий Рештенко Ландри Ле Ме Фигурное катание

10 сентября на турнире Lombardia Trophy мужчины покажут произвольные программы.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 16.40 по московскому времени.

Первая разминка

1. Макар Сунцев (Финляндия)

2. Корнел Витковский (Польша) 

3. Милош Витковский (Польша)

4. Андрей Кокура (Украина)

Вторая разминка

5. Георгий Рештенко (Чехия)

6. Камден Пулкинен (США)

7. Арлет Леванди (Эстония)

8. Ландри ле Ме (Франция)

Третья разминка

9. Никита Старостин (Германия)

10. Нозому Йошиока (Япония)

11. Ника Эгадзе (Грузия)

12. Эндрю Торгашев (США)

13. Юма Кагияма (Япония)

Положение после короткой программы

1. Юма Кагияма (Япония) – 91,47

2. Эндрю Торгашев (США) – 86,41

3. Ника Эгадзе (Грузия) – 78,75

4. Нозому Йошиока (Япония) – 70,07

5. Никита Старостин (Германия) – 69,30

6. Ландри ле Ме (Франция) – 66,01

7. Арлет Леванди (Эстония) – 64,75

8. Камден Пулкинен (США) – 62,96

9. Георгий Рештенко (Чехия) – 60,85

10. Андрей Кокура (Украина) – 55,23

11. Милош Витковский (Польша) – 50,42

12. Корнел Витковский (Польша) – 47,17

13. Макар Сунцев (Финляндия) – 43,42

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Удачи всем, особенно Нике!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий