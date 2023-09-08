Анжелика Крылова: «Пока нет конкретной информации по новому партнеру Кагановской»
Фигуристке Василисе Кагановской еще не нашли нового партнера.
Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова.
«Пока нет конкретной информации по новому партнеру Василисы», – сказала Крылова.
В августе стало известно о распаде дуэта Кагановской с Валерием Ангелополом.
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Уже начало сезона, все действительно хорошие партнёры в парах, готовятся к стартам. Боюсь, кататься Василисе одной до зимы
Валера, ну какой же ты... Валера!
А зритель сколько нам втюхивали не ярких,не интересных пар и вот нашел свою отраду в Вашем творческом и спортивном союзе-нет обломал ты всех Валерий и не только Васю,Анжелику, но и уйму зрителей-а это ж какой энергетический протест к тебе летит от людей-эх ты Валера-.Ждали,что одумаешься,мы зрители ждали....а ты даже не ответил тем, кто тебя просил вернуться, не нападая на тебя....
Пусть не спеша примут решение. Кататься же партнёрам, если как полагается, до конца карьеры, поэтому важно, чтобы и Василиса и её партнер чувствовали приятие друг друга, а для этого торопиться не нужно.
Мы может хотеть, что угодно, но главное, чтобы Василисе было в радость танцевать на льду с её партнёром и её партнеру по танцам также.
Но в то же время слишком долго в подвешенном состоянии тоже держать не надо никого, а то перепаниковать можно, а примут решение и успокоятся, работать будут спокойно.