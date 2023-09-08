Анжелика Крылова: «Пока нет конкретной информации по новому партнеру Кагановской»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Фигурное катание

Фигуристке Василисе Кагановской еще не нашли нового партнера.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова.

«Пока нет конкретной информации по новому партнеру Василисы», – сказала Крылова.

В августе стало известно о распаде дуэта Кагановской с Валерием Ангелополом.

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16 комментариев

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Татьяна Вересова
Было бы удивительно, если бы была.
Уже начало сезона, все действительно хорошие партнёры в парах, готовятся к стартам. Боюсь, кататься Василисе одной до зимы
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Olga Krayz
Слишком мало времени прошло, но желаю Василисе, чтоб новый подходящий партнёр нашёлся поскорее.
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Tatiana Klm
Или все же всерьез рассматривают Дарио…
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Док Аксель
Если есть выбор, то пусть определятся на более интересном и достойном партнёре. Это же не на белый танец пригласить мальчика на школьном вечере.
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Екатерина Воронина
Ответ Tatiana Klm
Или все же всерьез рассматривают Дарио…
В тимке Василисы активно намекают что уже действительно пробуются примерно с начала недели и вроде все уже практически утверждено на всех уровнях, но объявлять официально пока не спешат, все таки прошло меньше недели
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Ритт
Какой бы не был Ангелопол в Телеграмме со своими цитатами и закидонами, но на соревнованиях всегда к ней хорошо относился. Может поспешила Крылова идти на поводу у Валеры. Побесился бы и вернулся в нормальное состояние. Но, видимо, доканал он их всех, и тренер решила не бороться за пару. Жалко. Интересно, что за постановка ПТ у них новая была. Прошлогодняя была классная.
Валера, ну какой же ты... Валера!
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Дружба11
Да уж Валера, ну и сотворил делов, надо было сохранять пару такую красивущую даже если бы Вася тысячу раз была не права....жаль Мама Светлана поддерживает такую глупость-надо было послать на три буквы все обиды и продолжать карьеру-тем более готовы были.
А зритель сколько нам втюхивали не ярких,не интересных пар и вот нашел свою отраду в Вашем творческом и спортивном союзе-нет обломал ты всех Валерий и не только Васю,Анжелику, но и уйму зрителей-а это ж какой энергетический протест к тебе летит от людей-эх ты Валера-.Ждали,что одумаешься,мы зрители ждали....а ты даже не ответил тем, кто тебя просил вернуться, не нападая на тебя....
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Дружба11
Печалька конечно, я то все жду,что пара восстановит союз свой спортивный((.Эх....вот где действительно обидно за распад....
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spboksana
Ей что, каждый день звонят-спрашивают?
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Лиза Михайлова
Думаю, не стоит их сейчас дёргать никому.

Пусть не спеша примут решение. Кататься же партнёрам, если как полагается, до конца карьеры, поэтому важно, чтобы и Василиса и её партнер чувствовали приятие друг друга, а для этого торопиться не нужно.
Мы может хотеть, что угодно, но главное, чтобы Василисе было в радость танцевать на льду с её партнёром и её партнеру по танцам также.
Но в то же время слишком долго в подвешенном состоянии тоже держать не надо никого, а то перепаниковать можно, а примут решение и успокоятся, работать будут спокойно.
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Anna
Ответ Kontiolahti
Зачем это враньё? Понимаю, что всем очень хочется, но Дарио конкретно сейчас находится в Италии.
А почему ничего не выкладывает тогда из Италии?)
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Катэ))
Ответ Anna
А почему ничего не выкладывает тогда из Италии?)
Я для этого даже подписалась на него)) действительно очень долго не было никаких кружочков в телеграмме. Раньше так долго не пропадал.
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Катэ))
Ответ Kontiolahti
Зачем это враньё? Понимаю, что всем очень хочется, но Дарио конкретно сейчас находится в Италии.
Доказательства в студию!
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Кэп
Ответ Дружба11
Печалька конечно, я то все жду,что пара восстановит союз свой спортивный((.Эх....вот где действительно обидно за распад....
А что, не спортивный союз все-таки был и сплыл?))
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Дружба11
Печалька конечно, я то все жду,что пара восстановит союз свой спортивный((.Эх....вот где действительно обидно за распад....
Кататься с таким, как "мужик Валера" - отныне будут только те, кто совсем умом слабы.
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