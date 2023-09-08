Анжелика Крылова: «Пока нет конкретной информации по новому партнеру Кагановской»

Фигуристке Василисе Кагановской еще не нашли нового партнера.

Об этом сообщила тренер .

«Пока нет конкретной информации по новому партнеру », – сказала Крылова.

В августе стало известно о распаде дуэта Кагановской с Валерием Ангелополом.

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