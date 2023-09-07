Анжелика Крылова: «Ангелопола все время несло из стороны в сторону. Летом он занимался вещами, далекими от фигурного катания»
Тренер считает, что фигурист Валерий Ангелопол стал «терять ориентиры».
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.
– О распаде дуэта высказались, по-моему, все – от действующих фигуристов до ветеранов. Нужна ли была такая шумиха?
– Мне кажется, пора уже ее прекратить. Какое значение имеют комментарии и мнения, когда Валера пришел и сказал: «Не хочу кататься с Василисой!» И на этом можно было поставить точку. Контракт, взаимные упреки и претензии не имели никакого значения после этой фразы.
Не знаю, кто повлиял на решение Ангелопола, но за день до случившегося ребята нормально работали на тренировке. Потом Валера пришел с контрактом и поставил ультиматум: «Буду продолжать совместную карьеру только на этих условиях».
– Можно ли сравнить поведение Валерия с закидонами Оксаны Грищук, которые происходили на ваших глазах на протяжении многих лет?
– В закидоны Грищук, которая тренировалась с нами на одном льду в группе Натальи Линичук, детально не вникала. У Валеры, пожалуй, все было мягче. Только Оксана имела цель, к которой шла, не выбирая средств. Грищук хотела стать олимпийской чемпионкой и сделала это.
Ангелопола же все время несло из стороны в сторону. Летом он занимался вещами, далекими от фигурного катания. Нет, я не против, но нужно расставлять приоритеты. Хочешь чего-то добиться в спорте – он должен быть на первом месте.
Валера в какой-то момент начал терять ориентиры. Хотя ходил на тренировки, но работал без должной концентрации. Да и отделять свое имя от имени партнерши, мне кажется, не следовало. Только вдвоем они что-то представляли из себя в фигурном катании. Василиса еще достаточно спокойно на все реагировала, – рассказала тренер Анжелика Крылова.
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P.s. Та же история с мерчем Валеры пример.. учись у более старших и опытных, «мужик».. вон Букины и те совместно приличный мерч выпустили
Ангелопол и кто-то из болельщиков и экспертов могут иметь другое мнение - пожалуйста, выскажите так же корректно, без оскорблений.
А шумиху пора заканчивать. Мамы, дяди высказались, Крылова уже третий раз комментарий даёт
Вместе пара КА были топами и потенциальным первым номером, надо было только не звездить, а продолжать работать; теперь же поодиночке перспективы у обоих весьма туманные.
То говорит, что пора прекратить обсуждать эту тему.
Но абзацем ниже тут же начинает заново поливать своего же ученика.
Когда это действтельно закончится?
И кто-то пояснит, является ли нарушением Спортивной этики обнародование проекта контракта, пусть даже кусками.
У приличных людей обычно так не принято.
Без относительно личности Ангелопола, очень плохой прецедент.