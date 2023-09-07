Анжелика Крылова: «Ангелопола все время несло из стороны в сторону. Летом он занимался вещами, далекими от фигурного катания»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Оксана Грищук Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тренер считает, что фигурист Валерий Ангелопол стал «терять ориентиры».

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

– О распаде дуэта высказались, по-моему, все – от действующих фигуристов до ветеранов. Нужна ли была такая шумиха?

– Мне кажется, пора уже ее прекратить. Какое значение имеют комментарии и мнения, когда Валера пришел и сказал: «Не хочу кататься с Василисой!» И на этом можно было поставить точку. Контракт, взаимные упреки и претензии не имели никакого значения после этой фразы.

Не знаю, кто повлиял на решение Ангелопола, но за день до случившегося ребята нормально работали на тренировке. Потом Валера пришел с контрактом и поставил ультиматум: «Буду продолжать совместную карьеру только на этих условиях».

– Можно ли сравнить поведение Валерия с закидонами Оксаны Грищук, которые происходили на ваших глазах на протяжении многих лет?

– В закидоны Грищук, которая тренировалась с нами на одном льду в группе Натальи Линичук, детально не вникала. У Валеры, пожалуй, все было мягче. Только Оксана имела цель, к которой шла, не выбирая средств. Грищук хотела стать олимпийской чемпионкой и сделала это.

Ангелопола же все время несло из стороны в сторону. Летом он занимался вещами, далекими от фигурного катания. Нет, я не против, но нужно расставлять приоритеты. Хочешь чего-то добиться в спорте – он должен быть на первом месте.

Валера в какой-то момент начал терять ориентиры. Хотя ходил на тренировки, но работал без должной концентрации. Да и отделять свое имя от имени партнерши, мне кажется, не следовало. Только вдвоем они что-то представляли из себя в фигурном катании. Василиса еще достаточно спокойно на все реагировала, – рассказала тренер Анжелика Крылова.

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47 комментариев

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oldparakhod
С шумихой нужно заканчивать, но на последок я скажу...))
+45
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Katerina Sunny
Грищук вернулась с двух Олимпиад с золотом, а у Валеры не было даже золота ЮЧМ.
+33
-5
+28
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Елизавета Смородина
Ответ Oleandra
У нас же только Этери обвиняют , что она вдогонку ушедшим что-то кричит.. а тут оказывается и Крылова этим занимается.. даже бывшую соперницу недобрым словом поминает..
Чего плохого она про Грищук сказала?
+34
-6
+28
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N-fox
У Анжелики все ж наболело. Сложно представить, что она чувствовала, когда все это происходило. Если болельщикам так обидно терять талантливую пару, что уж говорить о тренере.
+29
-3
+26
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Анна Беляева
Ответ Oleandra
У нас же только Этери обвиняют , что она вдогонку ушедшим что-то кричит.. а тут оказывается и Крылова этим занимается.. даже бывшую соперницу недобрым словом поминает..
Поминать Оксану добрым словом может мало кто. Характер там был такой и поведение, что команде,и которая работала с парой и партнеру надо молоко за вредность по сию пору давать. Но в одном Крылова права, у Грищук была цель, к которой она шла. У Валеры - ничего, а несёт его только так.
+27
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+25
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Лия Романова
в точку и насчёт преркащения шумихи, и насчёт приоритетов. Разброс и шатания никогда не на пользу паре, спорт есть спорт. А уж отделение от дуэта и пиар себя любимого, и подавно

P.s. Та же история с мерчем Валеры пример.. учись у более старших и опытных, «мужик».. вон Букины и те совместно приличный мерч выпустили
+26
-4
+22
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Tatiana Klm
Анжелике респект за прямоту. Никого не оскорбила - весьма лаконично о главном. Но и отрезала, похоже, назад дороги у пары нет.
+25
-9
+16
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aza.nova
Ответ ЛисаАлиса78
Ну хоть сам Валера молчит. Обещал же "не выносить сор из избы". А шумиху пора заканчивать. Мамы, дяди высказались, Крылова уже третий раз комментарий даёт
Крылова не третий раз. Это спортс режет интервью на мелкие кусочки.
+16
-2
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Гаммаглобулин
Грищук за талант можно многое простить. До права на закидоны надо дорасти))
+15
-1
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Татьяна Вересова
Мне кажется, пора уже прекратить эту словесную перепалку и работать в новых условиях дальше.
+14
-2
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Анна Беляева
Ответ Лия Романова
в точку и насчёт преркащения шумихи, и насчёт приоритетов. Разброс и шатания никогда не на пользу паре, спорт есть спорт. А уж отделение от дуэта и пиар себя любимого, и подавно P.s. Та же история с мерчем Валеры пример.. учись у более старших и опытных, «мужик».. вон Букины и те совместно приличный мерч выпустили
Ну, это и разумно. Любят-то пару, а не спортсменов по отдельности.
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Olga Krayz
Кажется, страсти ещё не скоро утихнут...
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Olga.t
Ответ Dina Noname
Все таки такое вываливание грязного белья и публичная критика своих же спортсменов - это в стиле Крыловой, она и ПМ так полоскала в прессе. Как будто судьи не люди и ничего не читают. От того же Жулина только в крайних случаях такое слышим, типа ИК. Ну не справляешься ты с парой, не в первый раз уже, так имей смелость признать.
Крылова как тренер пары высказала своё отношение к ситуации, причём спокойно, без излишних эмоций. Имеет право, какие могут быть к ней претензии?
Ангелопол и кто-то из болельщиков и экспертов могут иметь другое мнение - пожалуйста, выскажите так же корректно, без оскорблений.
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Мила Расковалова
Пора прекращать это перепирательство, тут тренер права,это никому не на пользу
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ЛисаАлиса78
Ну хоть сам Валера молчит. Обещал же "не выносить сор из избы".
А шумиху пора заканчивать. Мамы, дяди высказались, Крылова уже третий раз комментарий даёт
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Viks
Пол ангела наверняка навострил лыжи в какую-то страну... Мальчики в дефиците.
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Наталья Карлова
странный способ прекратить рассуждения "на тему"...))) для этого надо дать интервью)
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Валера- звездун.
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Kareglazaya
Ответ Oleandra
У нас же только Этери обвиняют , что она вдогонку ушедшим что-то кричит.. а тут оказывается и Крылова этим занимается.. даже бывшую соперницу недобрым словом поминает..
Про Грищук она наоборот нормально сказала. В общем-то даже одобрила, потому что человек поставил перед собой цель и в итоге достиг её. А победителей не судят, как говорится.
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chespo
Пройдет время, эмоции улягутся, и все участники событий, приведших к распаду КА, и в первую очередь, наверное, партнер, пожалеют об этом, КА - что дали эмоциям взять верх, их тренер - что не смогла удержать их в узде. Мало ли было пар, которые с трудом переносили друг друга в жизни, но выходили вместе на лед и работали ради общей цели, а здесь сами разрушили все, что у них было.
Вместе пара КА были топами и потенциальным первым номером, надо было только не звездить, а продолжать работать; теперь же поодиночке перспективы у обоих весьма туманные.
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Юра Плисецкий
Крылова удивительно непоследовательная дама.
То говорит, что пора прекратить обсуждать эту тему.
Но абзацем ниже тут же начинает заново поливать своего же ученика.
Когда это действтельно закончится?
И кто-то пояснит, является ли нарушением Спортивной этики обнародование проекта контракта, пусть даже кусками.
У приличных людей обычно так не принято.
Без относительно личности Ангелопола, очень плохой прецедент.
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Antoniom
Ответ oldparakhod
С шумихой нужно заканчивать, но на последок я скажу...))
Даже - "наброшу")
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Метро
С каждым интервью все хуже в этой истории выглядит не только поп.
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Юра Плисецкий
Ответ Мила Расковалова
Пора прекращать это перепирательство, тут тренер права,это никому не на пользу
Тренер и подбрасывает сейчас дровишки.
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Жизненная
Вот это .....отношения между тренером Крылолвой и спортсменом, понимаю!...не то, что у Алины Г. с ее "злым" тренером
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