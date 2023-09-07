Анжелика Крылова: «Ангелопола все время несло из стороны в сторону. Летом он занимался вещами, далекими от фигурного катания»

Тренер считает, что фигурист Валерий Ангелопол стал «терять ориентиры».

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

– О распаде дуэта высказались, по-моему, все – от действующих фигуристов до ветеранов. Нужна ли была такая шумиха?

– Мне кажется, пора уже ее прекратить. Какое значение имеют комментарии и мнения, когда Валера пришел и сказал: «Не хочу кататься с Василисой!» И на этом можно было поставить точку. Контракт, взаимные упреки и претензии не имели никакого значения после этой фразы.

Не знаю, кто повлиял на решение Ангелопола, но за день до случившегося ребята нормально работали на тренировке. Потом Валера пришел с контрактом и поставил ультиматум: «Буду продолжать совместную карьеру только на этих условиях».

– Можно ли сравнить поведение Валерия с закидонами Оксаны Грищук, которые происходили на ваших глазах на протяжении многих лет?

– В закидоны Грищук, которая тренировалась с нами на одном льду в группе Натальи Линичук, детально не вникала. У Валеры, пожалуй, все было мягче. Только Оксана имела цель, к которой шла, не выбирая средств. Грищук хотела стать олимпийской чемпионкой и сделала это.

Ангелопола же все время несло из стороны в сторону. Летом он занимался вещами, далекими от фигурного катания. Нет, я не против, но нужно расставлять приоритеты. Хочешь чего-то добиться в спорте – он должен быть на первом месте.

Валера в какой-то момент начал терять ориентиры. Хотя ходил на тренировки, но работал без должной концентрации. Да и отделять свое имя от имени партнерши, мне кажется, не следовало. Только вдвоем они что-то представляли из себя в фигурном катании. Василиса еще достаточно спокойно на все реагировала, – рассказала тренер Анжелика Крылова.

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