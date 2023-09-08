Попова о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол: «Не являюсь противником Валеры в этой истории. Ни в каком конфликте не бывает одного виноватого»

Теги сборная России танцы на льду Бетина Попова деньги Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Попова не считает Ангелопола единственным виноватым в распаде дуэта с Кагановской.

О распаде танцевального дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол стало известно 31 августа.

Кагановская рассказала, что причиной распада стал предложенный Ангелополом контракт, согласно которому она должна была взять партнера «на полное обеспечение».

«Честно, я не являюсь противником Валеры в этой истории. Тем, кто на него вылили ушат грязи за контракт, я бы сказала, что ни в каком конфликте не бывает одного виноватого, всегда виноваты двое. А тут есть тренер, родители, виноват много кто. Случилась серьезная потеря для танцев на льду. Я верила, что ребята должны вот-вот становиться лидерами сборной. Очень много пар разваливается, это, конечно, жесть. Так не должно быть.

На самом деле, скандалы в парах – это нормальная история. Покажите мне топ-спортсмена с мягким характером. Всегда идет противостояние партнера и партнерши. И Валера с Василисой как раз-таки такие ребята – каждый хотел, чтобы было лучше, каждый пытался довести до идеала, и на фоне этого у них, конечно, возникали скандалы. Кто-то прям дерется, кто-то ругается, кто-то не разговаривает, но все работают и выступают. Здесь удержать не удалось.

История с тем, что партнерам иногда финансово помогают, мол, Валера – альфонс и чего за него должны платить, за шнурки? В танцах на льду это, к сожалению или к счастью, рабочая, нормальная история. Так получилось, что на 10 девчонок по статистике двое ребят. И семьи девчонок могут помочь талантливому парню с коньками, теми же шнурками. Тем более на скринах контракта не написано, кто исполнитель и заказчик. Может, это контракт двусторонний, и оба должны были его подписать. Не все так однозначно», – сказала тренер и хореограф Бетина Попова.

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15 комментариев

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pas33pas
А почему Валера вообще "виноватый"? Или что вообще есть виновные? Мышление в терминах поиска виновного, крайнего - порочно. Может, он вообще ФК разлюбил. Имеет право выйти из игры. Тем более, что о намерении (ультиматуме) сообщил за некоторое время и разговоры об этом шли. Но когда "трубу прорвало" все делают вид что это неожиданность. Жаль, конечно, что пара распалась - но имеет право и вообще со спортом завязать, если его больше ничего не мотивирует.
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Татьяна Вересова
Интересно было почитать мнение "изнутри", бывшей танцорши, которая эту кухню знает.
+5
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AAPolyansky
права, однозначно. Ангелопол подставился глупо - это да
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Katerina Sunny
Про шнурки вообще смешно читать после интервью Валеры, где он рассказывал, что его мотивировать не надо и как здорово соревноваться внутри страны. А в реальности оказалось: не хочу кататься с Васей.
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Юра Плисецкий
Возможно обсуждение произошедшего перейдет на адекватные рельсы.
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Е...С
Ответ Адриана
Надеюсь Попова последняя, кто высказался, или есть ещё желающие. Крылова предложила вчера прекратить обсуждение, может и правда, хватить.
Крыловой, наверное, есть что скрывать. Пункт о дополнительной плате тренеру был очень интересный.
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Дружба11
Бетина, все-таки может есть надежда что ребята снова встанут в пару?неужели все???(((а никак там не разрулить Вам молодежи им помочь.Поговорила бы с Валерой,Васей. ты ж умеешь.....
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Lennuci
Никто и не говорил, что причиной, а вот последней каплей стал.
До этого действительно старались не выносить сор из избы все, кроме Валеры с болeе, чем странными ТГ постами.
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Дристун
про шнурки, на Спортсе "непочитала"))))
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