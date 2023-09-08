Попова о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол: «Не являюсь противником Валеры в этой истории. Ни в каком конфликте не бывает одного виноватого»
Попова не считает Ангелопола единственным виноватым в распаде дуэта с Кагановской.
О распаде танцевального дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол стало известно 31 августа.
Кагановская рассказала, что причиной распада стал предложенный Ангелополом контракт, согласно которому она должна была взять партнера «на полное обеспечение».
«Честно, я не являюсь противником Валеры в этой истории. Тем, кто на него вылили ушат грязи за контракт, я бы сказала, что ни в каком конфликте не бывает одного виноватого, всегда виноваты двое. А тут есть тренер, родители, виноват много кто. Случилась серьезная потеря для танцев на льду. Я верила, что ребята должны вот-вот становиться лидерами сборной. Очень много пар разваливается, это, конечно, жесть. Так не должно быть.
На самом деле, скандалы в парах – это нормальная история. Покажите мне топ-спортсмена с мягким характером. Всегда идет противостояние партнера и партнерши. И Валера с Василисой как раз-таки такие ребята – каждый хотел, чтобы было лучше, каждый пытался довести до идеала, и на фоне этого у них, конечно, возникали скандалы. Кто-то прям дерется, кто-то ругается, кто-то не разговаривает, но все работают и выступают. Здесь удержать не удалось.
История с тем, что партнерам иногда финансово помогают, мол, Валера – альфонс и чего за него должны платить, за шнурки? В танцах на льду это, к сожалению или к счастью, рабочая, нормальная история. Так получилось, что на 10 девчонок по статистике двое ребят. И семьи девчонок могут помочь талантливому парню с коньками, теми же шнурками. Тем более на скринах контракта не написано, кто исполнитель и заказчик. Может, это контракт двусторонний, и оба должны были его подписать. Не все так однозначно», – сказала тренер и хореограф Бетина Попова.
Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов
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До этого действительно старались не выносить сор из избы все, кроме Валеры с болeе, чем странными ТГ постами.