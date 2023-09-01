Гран-при среди юниоров. Чжи А Син победила, Мураками – 2-я, Квон Мин Соль – 3-я

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Корейская фигуристка Чжи А Син победила на этапе Гран-при среди юниоров в Линце.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Линц, Австрия 

Девушки

Итоговое положение

1. Чжи А Син (Южная Корея) – 201,33

2. Харуна Мураками (Япония) – 168,37

3. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 165,93

4. Стефания Гладки (Франция) – 162,29

5. Ида Кархунен (Финляндия) – 161,69

6. Аюми Шибаяма (Япония) – 157,39

7. Кара Юн (Канада) – 156,24

8. Джозефин Ли (США) – 151,40

9. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 147,55

10. Чжан Мэнци (Китай) – 145,69

Произвольная программа

1. Чжи А Син (Южная Корея) – 130,95

2. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 115,83

3. Харуна Мураками (Япония) – 105,71

4. Кара Юн (Канада) – 104,83

5. Ида Кархунен (Финляндия) – 103,81

6. Аюми Шибаяма (Япония) – 103,76

7. Стефания Гладки (Франция) – 102,97

8. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 100,47

9. Джозефин Ли (США) – 100,25

10. Чжан Жуйян (Китай) – 97,73

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Линце

63 комментария

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Igor_Smr
1 этап - Япония, Корея, Корея
2 этап - Корея, Япония, Корея
+5
0
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Mira Val
Ответ Кэп
Ой, а с ней какая-то наша тренерша))
Панова
+5
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+5
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Кэп
Круть, пошёл смотреть))
Ахренеть технологии, на Спортсе прочитал, нажал на ссылку, а тебе прям на телевизор крупным планом)) Ну, короче, пока не на кого смотреть... заходим позже
+5
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katanie-na-ldu
Ответ Mira Val
Молодец, Минсольчик! И тоже поет))
Это выглядит так эмоционально и... красиво, что я бы за это добавила + в GOE))
+4
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katanie-na-ldu
Какие очаровательные платье и ободок у Мин Соль Квон!
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I. Bryzgalov
Думаю, что вторая кореянка вполне сможет продвинуться на несколько мест вверх, вплоть до третьего места.
+4
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+3
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Mira Val
Молодец, Минсольчик! И тоже поет))
+4
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Mira Val
Рада, что Минсоль отыгралась до подиума, не надо было без каскада в КП оставаться. Джия чудесна, Мураками интересная. Всех с медалями!
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Кэп
А чего там такой туман на льду? Я ребра на луцах и флипах не вижу, а они наверняка косячат)))
+4
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Mira Val
У Аюми конек какой-то не японский, или мне кажется
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Храбрая виолончелистка
И канадочка катает какая-то не канадская, ни хваленого скольжения, ни прыжков...
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bolelschiza
Пьедестал по делу, Джиа Шин хороша, она мне с прошлого сезона нравится. Минсоль молодец, после неудачи в КП собралась и выдала чистую ПП. Харуна симпатичная японка с хорошим лутцем. Понравилась финка, шустрая такая.
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Mira Val
Ответ Кэп
А чего там такой туман на льду? Я ребра на луцах и флипах не вижу, а они наверняка косячат)))
Ставят им ребра в, протоколах полно восклицательных и е-шек.
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I. Bryzgalov
Пановская девчёнка в серёдке расклеилась и упустила подиум.
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Mariaku
Об итоговой расстановке даже особо и не поспоришь! Рада за любимку Ииду и эстонскую Марию Элийсе, кореянки ожидаемо восхитительны по мастерству конька и презентации! Две сильнейшие разминки в целом прям осчастливили уровнем фк! В ранних разминках запомнилась бельгийская фигуристка, которая умеет вращаться в волчке в обе стороны.
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katanie-na-ldu
Мин Соль Квон - это что-то ностальгическое от Мишель Кван)
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Кэп
Швейцарка под Отверженных, хочет, но не может, молодая ещё, ну ставьте под Ну погоди, лучше будет, а так, в принципе неплохо для загнивающего европейского фигурного юниорского))) Пока первая, аж 130 за две проги))
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katanie-na-ldu
Ответ Кэп
Брюнетки лучше играют телом)))
не знаю, не знаааааю..) Ну, если вы об азиатках, то, пожалуй, соглашусь). Есть в них какое-то прекрасное чувство позы, что ли...
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katanie-na-ldu
Ответ Кэп
Да уже увидел, понял)) В Америках теперь вааще никого из европецев не осталось)))
кстати, у кореянки тоже красивые были и спираль, и Ина Бауэр)
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Кэп
Ну вообще кошмар конечно, включил, думаю, ну сейчас последние разминки... время уж, будет фиерия, а они ритбергер на оборот не докручивают)))
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katanie-na-ldu
Ответ Кэп
Ну вообще кошмар конечно, включил, думаю, ну сейчас последние разминки... время уж, будет фиерия, а они ритбергер на оборот не докручивают)))
так рано же еще)
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Кэп
Ответ Mira Val
Ставят им ребра в, протоколах полно восклицательных и е-шек.
Дело не в судьях. Я хочу видеть)) Хотя разминка пошла, прям на льду хорошо, чисто)
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Любитель_ФК
Этот этап оказался слабее чем первый, хотя после первого, казалось скатиться ниже уже некуда, но видимо есть еще куда падать мировому юниорскому ФК. Если такие резервы у взрослых, откуда возьмутся новые звезды? И в ИСУ решили , что можно обойтись без звезд, проскочить на серой массе , главное чтобы этой массы было много и ее действительно много, даже слишком. Пока до лидеров до сидишь, с ума можно сойти или скорее заснуть, хотя и на лидерах в сон клонит. Вот такое сегодня мировое юниорское ФК. Но больше всего меня позабавило, сидят в кике тренер и ученица, это была уже середина произвольной, ученица прыгнула один тройной, все остальные были двойные и очень неряшливо исполненные, получила за прокат около 80 баллов, а тренер с умным, деловым видом что-то очень долго объясняет этой ученице, видимо поясняет ошибки, а она с таким же деловым видом кивает головой и соглашается, где еще можно прибавить. Просто умора, так и хочется сказать, чего вы фигней занимаетесь, она кататься не умеет и уже вряд-ли научится, а он ей ошибки на двойных прыжках хочет исправить. Они живут в какой-то своей параллельной реальности и ориентиры у них 130 баллов победителя. Интересно, если выставить ее на первенство Москвы 4 сентября, какой она там будет? Впрочем, скоро можем это узнать.
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bolelschiza
малышка кореанка чуть подросла за сезон
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Mira Val
Ответ katanie-na-ldu
Ой, какой улыбчивый симпатичный китайский ребенок!)
Милота, и программу катала с удовольствием и настроением, несмотря на падения)
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