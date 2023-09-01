Гран-при среди юниоров. Чжи А Син победила, Мураками – 2-я, Квон Мин Соль – 3-я
Корейская фигуристка Чжи А Син победила на этапе Гран-при среди юниоров в Линце.
2-й этап
Линц, Австрия
Девушки
Итоговое положение
1. Чжи А Син (Южная Корея) – 201,33
2. Харуна Мураками (Япония) – 168,37
3. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 165,93
4. Стефания Гладки (Франция) – 162,29
5. Ида Кархунен (Финляндия) – 161,69
6. Аюми Шибаяма (Япония) – 157,39
7. Кара Юн (Канада) – 156,24
8. Джозефин Ли (США) – 151,40
9. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 147,55
10. Чжан Мэнци (Китай) – 145,69
Произвольная программа
1. Чжи А Син (Южная Корея) – 130,95
2. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 115,83
3. Харуна Мураками (Япония) – 105,71
4. Кара Юн (Канада) – 104,83
5. Ида Кархунен (Финляндия) – 103,81
6. Аюми Шибаяма (Япония) – 103,76
7. Стефания Гладки (Франция) – 102,97
8. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 100,47
9. Джозефин Ли (США) – 100,25
10. Чжан Жуйян (Китай) – 97,73
Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Линце
2 этап - Корея, Япония, Корея
Ахренеть технологии, на Спортсе прочитал, нажал на ссылку, а тебе прям на телевизор крупным планом)) Ну, короче, пока не на кого смотреть... заходим позже