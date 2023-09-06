Татьяна Тарасова: «Это нормально, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек»

Теги Татьяна Тарасова Елена Исинбаева МОК Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Елену Исинбаеву образованным человеком.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это нормально, что она сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек.

Она не будет обижаться на все, что про нее говорили в СМИ», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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8 комментариев

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Savarona25
Не уверен про "образованный", но ложку мимо рта не пронесет, это факт.
+5
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Barsa! bolshe chem klub
опять?
как давно не читал интервью ТАТ...
Успел соскучиться
+3
0
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undermail@mail.ru
Ржу. Лучшая шутка за сегодня. Исинбаева великая спортсменка, но про умный и образованный человек - это прям разрыв.
+3
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Анатолий Magicbrain
«К тому же она еще и майор!» - добавила Татьяна
+2
0
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Пылесос
Она умный, образованный человек
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Товарищ Сталин, вы большой учёный...
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Алекс Алекс
Обычный приспособленец
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Роман Волков
Она не будет Обижаться, а Мы?
Мы, что должны делать вид, что всё нормально?
Сбежавшая из России будет отстаивать интересы России?
У нас, что других не найдётся.
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БезызбежноНаКрасный
Такое впечатление, что Тарасова, бОльшую часть дня - сидит на телефоне и отвечает на звонки.
Интересно, они ей хоть платят, за генерацию трафика-то?))
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