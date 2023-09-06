Татьяна Тарасова: «Это нормально, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек»
Татьяна Тарасова назвала Елену Исинбаеву образованным человеком.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
«Это нормально, что она сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек.
Она не будет обижаться на все, что про нее говорили в СМИ», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре
как давно не читал интервью ТАТ...
Успел соскучиться
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Товарищ Сталин, вы большой учёный...
Мы, что должны делать вид, что всё нормально?
Сбежавшая из России будет отстаивать интересы России?
У нас, что других не найдётся.
Интересно, они ей хоть платят, за генерацию трафика-то?))