Татьяна Тарасова: «Это нормально, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек»

Татьяна Тарасова назвала Елену Исинбаеву образованным человеком.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это нормально, что она сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек.

Она не будет обижаться на все, что про нее говорили в СМИ», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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