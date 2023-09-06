Васильев об Исинбаевой в комиссии МОК: «Ей предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов»

Дмитрий Васильев призвал Елену Исинбаеву озвучить позицию россиян в МОК.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Елене Исинбаевой предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов. На сегодняшний день все, что касается России, воспринимается в штыки и с огромной агрессией. Те, кто не поддерживает эту точку зрения, оказываются в стане врагов, так что у Исинбаевой есть все шансы оказаться такой.

Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Исинбаева входит в комиссию МОК с 2016 года.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре