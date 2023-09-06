Васильев об Исинбаевой в комиссии МОК: «Ей предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен МОК Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев призвал Елену Исинбаеву озвучить позицию россиян в МОК.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Елене Исинбаевой предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов. На сегодняшний день все, что касается России, воспринимается в штыки и с огромной агрессией. Те, кто не поддерживает эту точку зрения, оказываются в стане врагов, так что у Исинбаевой есть все шансы оказаться такой.

Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Исинбаева входит в комиссию МОК с 2016 года.

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24 комментария

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Вечно в бане
Номинальная возможность номинально озвучить номинальную позицию.
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IrbIS
"Да, у них есть воинские звания, но они номинальные, они даже в армии не служили"...
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Bartez1986
российских или испанских?
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Антон Александров
Позиция Исинбаевой - куда ветер дунет, туда шест и ляжет.
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Tursus
"Елене Исинбаевой предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов" из солнечной Испании.
Я не против свободы выбора, но озвучивать можно то, что ты хорошо знаешь, а живя не в России, хорошо знать позицию российских спорсменов затруднительно.
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Вячеслав Суворов
Как может человек живущий в другой стране озвучить позицию спортсменов у которых нет своей позиции.
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expertmer2020
Стадион верните - изверги.
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justbored
Елена теперь международный спортивный функционер, сдались ей проблемы пейзан.
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Atsuktuvas
Ответ expertmer2020
Стадион верните - изверги.
За каждое заявление будут возвращать по букве.
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Atsuktuvas
Рискнет своим теплым местом ради далеких ныне российских спортсменов?
Свежо предание, да верится с трудом...
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Дмитрий Турецкий
нет спасибо, позвучала уже, хватит
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Виктор Войнов
Так место в комиссии явно номинальное
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БезызбежноНаКрасный
Почему-то мне кажется, что она будет озвучивать так, чтобы её ни в коем случае с Тенерифе не выперли...
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Рус Киссенжер
если она воспользуется этой возможностью,то в штыки в мок воспримут её.
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undermail@mail.ru
Номинально то возможность есть, но можно же подойти к этому вопросу формально.
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Заблудившийся
Самое большое, что будет делать тов.майор, так это подгонять налик в МОК, ради небольших поблажек в борьбе нанайских мальчиков и стрельбе из лука, не более :)))
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Green-yed Taxi
Сначала обосрали её дружненько, а теперь она должна защищать их позицию.
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zhenik7887@
она уже конституцию изучила,итоги всем известны
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Kelevra1989
Исинбаева лишь номинально там кого-то представляет, от России и её спортсменов она далека даже географически. А Бах и так знает, что о нём думают в нашем спорте
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Carlton Palmer
Тогда и Власов представлял в вермахте советскую позицию
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юрий зайцев
А ей это надо(позиция наших спортсменов)...
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Огюст
Не будет она ничего делать для нашей Страны ,она живёт своей жизнью и только для себя для своих интересов ! Интересно ,кто её туда выдвинул - слава Богу в 24 г у ней там кончается срок !
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