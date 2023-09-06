Депутат Хамзаев: «Пусть Исинбаева скажет, к какой части мира себя относит»

Депутат Султан Хамзаев заявил, что Елена Исинбаева «плюнула на Родину».

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Ее же сейчас не граждане России выбрали – ее выбрали ей подобные в рамках некоммерческой организации, которую мы называем МОК. Пожалуйста. Знаете, мы слишком популяризируем и в атрофированной форме увеличиваем суть и значимость этой организации, таково мое мнение.

Это лишь одна из когорты подобных организаций. Да, она распиаренная, обладает определенными возможностями, потому что разные государства платили ей деньги, и она создавала самое популярное спортивное шоу. Исинбаева, чтобы сохранить там место, плюнула на Родину, если называть вещи своими именами, повела себя омерзительно.

Исинбаева там представляет себя и себе подобных – но не Россию и не народ России. Потому что народ России имеет свою позицию, которая далека Исинбаевой. Она сказала, что она – человек мира, но она что-то недоговаривает. Пусть она скажет, к какой части мира она себя относит. Мир ведь сегодня разделен на несколько лагерей – военизированный Запад, выжидающий Восток, защищающаяся Азия, обороняющаяся России. К какой части мира она относится.

Это, конечно, печально и неблагодарно с ее стороны. Но мои интересы как гражданина России она там точно не представляет. Вообще, Елена и до этого не была замечена в международной повестке с точки зрения опеки над российскими спортсменами. Кого она там защищала? Мы везде были без флага и соглашались на это, а она молчала. Сейчас решила высказаться, хотя ее никто не просил.

Но она понимала, что если она это скажет, и ей будет гарантировано место. Если она не прокомментировала, мог бы стоять вопрос о ее выдворении оттуда. Но она сказала, что ей важен теплый климат, устрицы, прогулки. Там ей комфортно и хорошо. Это определяется как космополитизм», – сказал Хамзаев.

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