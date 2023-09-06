Депутат Хамзаев: «Пусть Исинбаева скажет, к какой части мира себя относит»

Теги Елена Исинбаева МОК Политика Султан Хамзаев Легкая атлетика

Депутат Султан Хамзаев заявил, что Елена Исинбаева «плюнула на Родину».

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Ее же сейчас не граждане России выбрали – ее выбрали ей подобные в рамках некоммерческой организации, которую мы называем МОК. Пожалуйста. Знаете, мы слишком популяризируем и в атрофированной форме увеличиваем суть и значимость этой организации, таково мое мнение.

Это лишь одна из когорты подобных организаций. Да, она распиаренная, обладает определенными возможностями, потому что разные государства платили ей деньги, и она создавала самое популярное спортивное шоу. Исинбаева, чтобы сохранить там место, плюнула на Родину, если называть вещи своими именами, повела себя омерзительно.

Исинбаева там представляет себя и себе подобных – но не Россию и не народ России. Потому что народ России имеет свою позицию, которая далека Исинбаевой. Она сказала, что она – человек мира, но она что-то недоговаривает. Пусть она скажет, к какой части мира она себя относит. Мир ведь сегодня разделен на несколько лагерей – военизированный Запад, выжидающий Восток, защищающаяся Азия, обороняющаяся России. К какой части мира она относится.

Это, конечно, печально и неблагодарно с ее стороны. Но мои интересы как гражданина России она там точно не представляет. Вообще, Елена и до этого не была замечена в международной повестке с точки зрения опеки над российскими спортсменами. Кого она там защищала? Мы везде были без флага и соглашались на это, а она молчала. Сейчас решила высказаться, хотя ее никто не просил.

Но она понимала, что если она это скажет, и ей будет гарантировано место. Если она не прокомментировала, мог бы стоять вопрос о ее выдворении оттуда. Но она сказала, что ей важен теплый климат, устрицы, прогулки. Там ей комфортно и хорошо. Это определяется как космополитизм», – сказал Хамзаев.

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31 комментарий

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Arima Baki
это ещё большой вопрос кто плюнул на родину (народ), чтобы сохранить место (депутатское)
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Lisic
Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли.
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0:4 на спотифай камп ноу
Это кто вообще такой??? Мне как представителю Кавказа стыдно его слушать. То чувство когда говорит он а стыдно мне. Почему человек с фамилией "Хамзаев" ратует за родину похлеще чем все Ивановы и Сидоровы. Молчал бы не позорясь. Эта страна с огромной территорией и населением и основная её часть это Русские логично когда Русские высказываться в таком ключе это выглядит более менее логично, но не в этом случае.
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ПАХТАКОР
Ждём когда Хамзаев продаст свой огромный Лексус и пересядет на москвич, оставшееся отдаст бабушкам.
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Клирик
Какой-то словесный понос у этого товарища постоянный. Езжай на родину, в Дагестан, там охренеть как нужен человек по противодействию коррупции, а именно этим он должен заниматься как депутат.
А не чушь постоянную нести во всех СМИ и телевизорах.
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Idacius
«Обороняющаяся Россия» - о как.
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ZaharPetrovicUralez
Возникает вопрос: кто из них пользы больше принес Родине?
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MatrosBabay
Давненько этот полудурок не высказывался, я даже беспокоиться начал)
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ИглесиасХулио
В россии многие спортсмены живут в наших сердцах до окончания карьеры. Далее у них начинается политическая деятельность и это совсем другая история, на которую не нужно обращать внимание.
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brig_Mercury
Если которотко, он ей завидует, что она может сказать, что является человеком мира, а он не может этого сказать.
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Pelerin
"в атрофированной форме увеличтваем"
Это прекрасно! От создателей "отрицательного роста")

И дальше не менее бредово. "Военизированный Запада" - странно, а мне всё казалось, что милитаризм и агрессия насаждаются вовсе не на Западе (
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kostanostra
обнулила и сменила конституцию зато
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EvGe
К какой хочет - к той и относит! Твое какое дело?
У тебя спросить забыла что ей делать!
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vatto
почему в стране уже более 100лет надо выбирать ты за белых или красных....обычная профнепригодность...
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arisstopane
"Но мои интересы как гражданина России она там точно не представляет." - странная предъява члену комиссии спортсменов МОК, со-стороны ниразу не спортсмена, а наоборот - как бы юриста)
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Deutsche Fan
А он не может в Европе тратить свои деньги, его это гложет, он обижен. Депутаты в страшных нытиков превратились, после того как им начали закрывать границы.
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Nothing_ToSay
Она представляет саму себя. Всяким прихлебателям не должно быть до нее никакого дела
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avcgloronalduMU
Я человек мира, представляю весь мир. Зачем говорить: «он чеченец», «он россиянин». Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей

чьи слова - хамзата чимаева (Швеция)?
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WilliamsSmile
Встретились как-то жаба и гадюка и договорились приятно провести время
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Lanc
В Европе и в Америке тоже депутаты требуют от спортсменов сознаться, к какой части мира себя относят?
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Заборостроитель
Цивилизованной
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Yndestad
Какая-какая Россия?
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AVKU
Пусть скажет... Себе подобных... Плюнула а Россию... Ну как-бы Елена никому ничего не должна, особенно вот этому депутату. Представляет она действительно не Россию, а спортсменов. Ну а кто в Россию плюнул и продолжает в нее и её граждан плевать, в этом действительно хорошо бы разобраться.
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HRYNDEL
Опачки, кого доктора отпустили и сразу тут!
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Александр Скворцов
Место Хамзаева на отстойной пропагандистской передаче "Есть тема" на канале Матч ТВ.
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