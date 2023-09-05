Принева исполнила каскад с четверным лутцем в произвольной программе на первенстве Москвы

Теги сборная России женское катание первенство Москвы Алена Принева Фигурное катание

Алена Принева представила произвольную программу на первенстве Москвы.

Фигуристка прыгнула каскад четверной лутц – тройной тулуп, а затем упала с сольного четверного лутца. Также она исполнила тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, тройной флип. 

За прокат Принева получила 148,59 балла (87,05 за технику). Она выиграла произвольную программу, но уступила Милане Лебедевой по сумме двух программ.

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3 комментария

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Juulia
Шикарный каскад 😻
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AllaS
Молодец сильный контент
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Allairina
Умница, Алёна! Прекрасно!
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